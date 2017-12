IL FURTO VENEZIA Rubati 44 posacenere dai cestini del centro storico. Tutti negli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FURTOVENEZIA Rubati 44 posacenere dai cestini del centro storico. Tutti negli ultimi giorni. A scoprirlo sono stati gli spazzini che svuotando i bidoncini dei rifiuti in giro per la città, al mattino, hanno notato l'assenza dei piccoli contenitori in metallo.I NUMERI I posacenere sono stati rubati in posti diversi nel giro di pochi giorni: 17 nel sestiere di Cannaregio, altri 7 a Castello, 4 a San Marco, 4 alla Giudecca e 12 a San Polo e Santa Croce. Il costo medio di questi oggetti è di 60 euro, quindi il danno complessivo (per i...