IL FURTO

VENEZIA È arrivato al terzo arresto in una settimana, sempre per furti in supermercati. Questa volta R.A., 27enne marocchino, è finito nei guai per aver provato il colpo alla coop di Cannaregio: l'uomo, già arrestato pochi giorni fa per una rapina impropria all'In's di Marghera, era entrato nel supermercato veneziano intorno all'ora di chiusura, si era impossessato di diverse bottiglie di alcolici per poi nasconderle in una grossa borsa a tracolla. Il personale di vigilanza, notando quanto stava accadendo, ha chiamato i carabinieri che, una volta sul posto, l'hanno subito arrestato. Ieri, la convalida dell'arresto, mentre la refurtiva è stata restituita ai proprietari.

Il giovane nordafricano, appunto, venerdì pomeriggio aveva rubato merce per 130 euro al supermercato

In's di via Trieste. Scoperto dal personale della sicurezza, aveva provato a scappare correndo fuori dal negozio. Le guardie giurate, però, non ci avevano messo molto a raggiungerlo. A questo punto, il giovane straniero, aveva ingaggiato una colluttazione con loro per cercare di guadagnarsi una via di fuga. L'uomo aveva messo la mano in tasca, minacciando di avere un coltello e urlando agli addetti alla sicurezza di lasciarlo andare. Era stata la polizia, in quel frangente, a bloccarlo e arrestarlo per rapina. Ma non è finita: Dagli accertamenti successivi in questura, infatti, è emerso che il suo curriculum criminale parlava anche di furto, tentato furto, furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'ultimo arresto era avvenuto appena un settimana fa, lunedì scorso, in un altro supermercato. Il giovane aveva avuto la misura dell'obbligo di firma: probabile che ora il giudice ne preveda una più restrittiva.

D.Tam.

