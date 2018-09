Il furto di un Caravaggio metafora di tanti misteri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I misteri, in Italia, non si risolvono mai, o quasi; sono, come dice il titolo del film, storie che non hanno mai un nome. L'assunto di partenza è il piano della mafia per liberarsi con profitto della Natività di Caravaggio, quadro realmente trafugato da Cosa nostra a Palermo nel 1969; un fatto delinquenziale su cui indagò il giornalista Mauro De Mauro, fatto sparire dai criminali, e che ha ispirato Leonardo Sciascia per un romanzo breve in parte fonte del film.Non si tratta però di un'opera d'indagine, di ricostruzione analitica del...