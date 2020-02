NAUTICA

VENEZIA È stato approvata definitivamente la norma che elimina l'obbligo di patente nautica per i possessori di motori fuoribordo a due tempi iniezione con cilindrata superiore ai 750 cc. Si tratta del famoso Evinrude 40 E-tec che negli ultimi due anni è stato oggetto di incertezza in quanto la sua cilindrata supera gli 860 cc. Dopo la proroga che ne aveva consentito l'utilizzo libero nel 2019, dal primo gennaio sarebbe stato fuorilegge. Ora, portando a 900 cc il tetto per la circolazione senza patente, si è di fatto sanata una situazione che in laguna aveva tenuto col fiato sospeso molti proprietari di barca.

Soddisfatta la deputata della Lega Ketty Fogliani, che aveva presentato l'emendamento al decreto Milleproroghe, approvato questo mese sia alla Camera che al Senato.

« L'iter è stato complesso, iniziato a maggio 2019 con la presentazione della mia Pdl e poi con la sua approvazione prima alla Camera e poi al Senato, e ora, grazie all'ottimo lavoro di squadra del gruppo Lega siamo in grado di risponde alle esigenze degli operatori della nautica - commenta - nonostante questo governo, siamo riusciti comunque a portare a casa questo importante risultato che permette di evitare danni economici al settore nautico, di tutelare la stagione turistica estiva e di accogliere, finalmente, le richieste di imprese che si occupano appunto di turismo e quelle dei proprietari di imbarcazioni. Provvedimento, di cui abbiamo votato la fiducia, che evidenzia quanto sia indispensabile che non entri in vigore questo obbligo per tutto il comparto nautico italiano».

