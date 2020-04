IL LIBRO

Bestemmiatore di professione: «Ognuno fa il suo mestier, chi arrar, chi grapar, et io fazzo il mi mestier di bestemmiar»; che non è peccato bestiammiare i santi, «Dio sì però», aggiunge sarcastico. Difensore della parlata volgare, in tribunale, perché «il parlar latin sia un tradimento de' poveri, perché nelle litte li pover'homini non sanno quello si dice et sono strussiati, et se vogliono dir quatro parole bisogna haver un avocato».

Siccome diceva di avere un «cervelo sutil» propone anche una nuova cosmogonia: «Io ho detto che quanto al mio pensier et creder tutto era caos cioè terra, aere et foco insieme; et quel volume andando così fece una massa apunto come si fa il formazo nel latte et in quel diventorno vermi et queli furno angeli; et la santissima maestà volse quel che fosse Dio et li angeli; et tra quel numero di angeli ve era ancho Dio creato anchora lui da quella massa in quel medesimo tempo, et fu fatto signor».

Chi aveva a lungo e ripetutamente pronunciato queste frasi si chiamava Domenico Scardella, detto Menocchio, nato nel 1532 a Montereale, venti chilometri da Pordenone, denunciato al Sant'Uffizio nel 1583 per aver pronunciato parole «ereticali e empissime» su Cristo. L'accusatore era don Odorico Vorai, il pievano di Montereale - in tensione con Menocchio per via del fatto che avrebbe attentato alle virtù di due sue figlie- a sua volta istigato da un altro prete.

INNOVATIVO

La vicenda di Menocchio sarebbe finita nell'elenco dei mille e passa casi che il tribunale dell'inquisizione friulano - e quello di Portogruaro controllato da un giudice laico della Repubblica Veneta - avevano istruito per tutto il 1500; se non fosse stata scoperta 45 anni fa dallo storico Carlo Ginzburg, figlio della scrittrice Natalia. Storia che divenne uno dei libri più potenti del tempo: bello, innovativo, straordinario allora si parlò sbrigativamente di storia dal basso per contrapporla a quella che riguardava le vite dei re e in più capace di restare modernissimo. Al punto che Il formaggio e i vermi è riproposto da Adelphi (pp. 232, euro 24) a più di quarant'anni dalla sua prima edizione. Ginzburg racconta tutto di un (raro) mugnaio, che sa «leggere, scrivere et abaco» e che si confronta liberamente con gli inquisitori. I due processi lasciano una documentazione straordinariamente ampia rispetto a quasi tutte le altre. Un unicum tanto che il libro è stato tradotto in 26 lingue; e fra poco si stamperà anche in cinese.

VESTITO DI BIANCO

Menocchio è uomo singolare: fa il podestà nel suo paese, è più volte camararo, amministratore della pieve di Montereale, dove si era sposato e aveva avuto sette figli, affittato due mulini, lavorando anche come «marangon, segar, far muro» e insegnante elementare. Aveva una passione, anzi due: la lettura e l'irrefrenabile voglia di parlare; del suo credo soprattutto. Della libertà di fede dice: «La maestà de Dio ha dato il Spirito santo a tutti: a christiani, a heretici, a Turchi, a Giudei, et li ha tutti cari, et tutti si salvano a uno modo». Mentre sul battesimo si esprime così: «Credo che subito nati siamo batteggiati, perché Iddio ci bateza che ha benedetto ogni cosa; et quel battezar è un'inventione, et li preti comenzano a magnar le anime avanti che si nasca, et le magnano continuamente sino doppo la morte».

In tribunale si presenterà con mantello e berretto di lana bianchi, divisa della sua professione, e nonostante l'invito del suo avvocato (pagato da Ziannuto, uno dei figli) e di un amico prete - Giovanni Daniele Melchiori, vicario di Polcenigo - non frena la lingua. Lo condannano la prima volta ut inter duos parietes immureris ut ibi semper et toto tempore vitae tuae. Murato, praticamente. Uscirà, abiurando, dopo un paio d'anni. Tornando alla sua vita; ma dopo 15 anni verrà riaccusato e messo a morte dall'Inquisizione. Perché non molla. Ha troppe idee in testa che si incrociano per via dei dieci libri che ha letto e che vanno dalla Bibbia in volgare alla Leggenda aurea, vita dei santi. Dal Cavalier Zuanne de Mandavilla (i viaggi di Mandeville) a Zampollo, in realtà il Sogno di Caravia. Nel secondo processo appaiono anche Il Supplimento delle cronache, Il Decameron, non purgato; un libro non identificato (forse il Corano).

MOSAICO

Ginzburg compie un capolavoro da mosaicista illuminando di una luce contemporanea le testimonianze di Menocchio, facendo intuire come quel mugnaio-pensatore abbia intrecciato nei suoi discorsi una visione distante dalle idee che preti e vescovi avevano distribuito a contadini e popolani; effetto di un substrato antropologico e di nuovo acculturamento librario. Menocchio dice di Dio: «Che vi maginate che sia Dio? Iddio non è altro che può de fiato, et quello tanto che l'homo se immagina Tutto quello che si vede è Iddio, et nui semo dei». Quelle frasi - che al tribunale di Portogruaro suonarono solo eresia - due anni fa sono diventati un film con la regia di Alberto Fasulo che indaga tra verbali e affermazioni di un popolano che agli inquisitori provocarono enorme curiosità: «Et mi par che in questa nostra lege il papa, cardinali, vescovi sono tanto grandi et ricchi che tutto è de chiesa et preti, e strussiano li poveri, quali se hanno doi campi a fitto sono della chiesa, del tal vescovo, del tal cardinale». E ancora : «La maestà di Dio ha dato il Spirito Santo a tutti: a christiani, a eretici, a Turchi, a Giudei». «Et vui altri preti e frati, anchora vui volete saper più de Dio, et sette come il demonio, et volete farvi dei in terra, et saper come Iddio a guisa del demonio: et chi più pensa di saper, manco sa». Soldi, potere, vescovi, Chiesa. Miscela esplosiva (e di grande modernità) che lo riporta davanti il tribunale a Portogruaro nel 1599.

L'ORIGINE DEL MONDO

Dove c'è spazio per far riecheggiare relitti di una cultura contadina proto storiche, rimasti nel substrato precristiano e rimbalzati, attraverso le nuove letture nelle parole quotidiane di Menocchio che insiste sull'idea che il mondo sia nato dal caos primordiale.

Ginzburg accenna appena al fatto che gli indiani, ma anche i Calmucchi, popolazione di area mongola e di religione buddista credono che «al principio dei tempi le acque del mare si coprirono di uno strato consistente, come quello che si forma sul latte, da cui scaturirono piante, animali, uomini e dei». Il formaggio e i vermi di Menocchio, appunto. Non così stupefacente l'esistenza di questo substrato culturale asiatico perché anche Andrea Zanzotto, nella sua poesia La Teresa, ricordava come a Pieve di Soligo le donne anziane prima di dormire invocassero il santo Gotamo, cioè Gautama Budda, figura religiosa arrivata nel medievo in Europa attraverso il libro Storia di Barlaam e Josaphat. Sappiamo che Domenico Scandella, detto Menocchio che, malato, vecchio, abbandonato dai figli scrive agli Inquisitori una struggente lettera implorando pietà - era già morto, a Portogruaro nel 1599; l'esecuzione venne sollecitata «per ordine della Santità di nostro Signore», il papa. Lo testimoniano alcuni documenti del 1600; venne anche torturato ma continuò nel suo pensiero, senza citare alcun complice.

In quello stesso anno Giordano Bruno, che non abiura al suo credo, verrà bruciato a Roma il 17 febbraio.

Adriano Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA