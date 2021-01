SCOMMESSA SUL FUTURO

Conselve Vigneti e Cantine compie 70 anni. «Siamo come il vino scherza Roberto Lorin, presidente della Cantina il tempo non ci invecchia, ci migliora. E nonostante le difficoltà che attraversa il Paese, vogliamo scommettere sul futuro». Negli anni 50, la Cantina sociale, cooperativa nata per l'esigenza di alcuni agricoltori di associarsi e creare una struttura che potesse accogliere le uve, che già in quell'epoca si producevano in quantità elevate, puntava sulla produzione quantitativa: tanta uva e tanto vino, destinato alla vendita all'ingrosso, sfuso in cisterna. Negli anni 70, per un breve periodo, la struttura venne riconosciuta come la più grande d'Europa, con oltre 500 mila quintali di uve raccolte. Dagli anni 90, al contrario, dopo lo scandalo del metanolo, che ha coinvolto l'intera penisola, si è deciso di puntare sulla qualità. Non solo, come sottolinea ancora il presidente: «I nostri non sono semplici clienti, ma amici che condividono la nostra passione. Per raggiungerli e coinvolgere nuove persone abbiamo realizzato uno shop online, che amplia l'offerta dei punti vendita».

2 MILIONI DI BOTTIGLIE

Attualmente Conselve Vigneti e Cantine produce 210.000 quintali di uve, su 1.300 ettari di vigneti, di proprietà di 650 soci. Ogni anno 2 milioni di bottiglie, delle quali 350 mila di Friularo, varietà autoctona locale, fra le più antiche tipologie di vite italiane, rosso intenso e complesso, da uve riconducibili al ceppo dei rabosi, con grappoli ampi, acini a buccia spessa, gelosamente appassiti, invecchiato a lungo e custodito in botte, fino alla piena maturazione. Dal 2011 è annoverato fra le Docg italiane, unico rosso della provincia di Padova. Il Friularo è prodotto in 14 comuni della bassa padovana. Anticamente veniva coltivato sfruttando quale sostegno per la vite un supporto vivo, solitamente un salice, con sistemi detti a tirella o a cassone. Ancora oggi, alcuni conferitori utilizzano questa tecnica. Per l'appassimento delle uve, da novembre a gennaio, si ricorre sia al metodo in fruttaio ventilato, adagiando i grappoli su delle cassette, sia all'appassimento in pianta, lasciando gli acini ad invecchiare sulla vite, dopo aver reciso il capo a frutto.

CANTINA DI VENEZIA

Al Friularo lo storico padovano Nicolò Calore ha dedicato un libro, in fase di ristampa, ma scaricabile dal sito della Conselve Vigneti e Cantine, dalla lettura del quale si scopre che la Cantina della Repubblica di Venezia era la bassa padovana, sin dal 1400. Da qui iniziava il percorso verso la laguna del vin Friularo, detto vin da viajo, ossia vino da viaggio: perché non aveva paura di affrontare il tempo e il mare. Per la ricorrenza del 70.mo della fondazione, la Conselve Vigneti e Cantine ha lanciato la linea Quarantia, il Fondatore e il Fondatore Riserva, selezione delle migliori annate di Friularo Docg, pazientemente invecchiate in barrique, e lo Spumante 1950.

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

