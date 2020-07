IL FOCUS

Si chiama dermatite atopica, ma i suoi sintomi si declinano in maniera diversa nel bambino e nell'adulto, con la sola eccezione del prurito che è sempre presente e può arrivare ad essere un vero tormento per il paziente. Questa condizione può interessare fino ad un bambino su 5 ed è presente anche nel 5-8% circa degli adulti; di questi, almeno ottomila, sono affetti da una forma grave di malattia e per loro non sempre la diagnosi arriva in tempi rapidi. L'emergenza pandemica ha naturalmente reso ancor più difficile l'accesso di questi pazienti agli ambulatori di dermatologia, in particolare presso i centri ospedalieri. E dunque, per venire incontro alle esigenze dei pazienti con dermatite atopica, garantire loro una continuità assistenziale e l'accesso al miglior percorso di gestione della propria condizione, è stato da poco varato Atopia visita virtuale, un video-consulto dermatologico, rivolto agli adulti affetti da questa condizione e offerto a titolo gratuito dai dermatologi della SIDeMast (Società italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie sessualmente trasmesse), con il contributo non condizionante di Sanofi Genzyme.

LA PIATTAFORMA

L'iniziativa, promossa in collaborazione con Paginemediche, una piattaforma di salute digitale, è fruibile attraverso il portaleatopia.paginemediche.it. Le persone che approdano sul sito, effettuano come prima cosa un test di autovalutazione dei sintomi, quindi ricevono un codice univoco che consente loro il prenotare il video consulto con uno specialista dermatologo, con la possibilità di scegliere la data e l'ora della visita virtuale.

La dermatite atopica è una patologia infiammatoria cronica della pelle scritta nel DNA (ha una chiara predisposizione familiare), che può essere scatenata da una serie di fattori ambientali, quali detergenti aggressivi, tessuti irritanti (come la lana e alcune fibre sintetiche), sudorazione eccessiva, polvere, ma anche da forti stress emotivi. È una reazione di difesa esagerata dell'organismo nei confronti di questi agenti che si accompagna spesso ad altre manifestazioni tipiche dell'atopia, scatenate dallo stesso processo infiammatorio, come l'asma, la congiuntivite, la rinite o la poliposi nasale. Di certo la dermatite atopica non è una condizione contagiosa, non essendo causata da un'infezione. La gravità di questa condizione si attenua con la crescita, in particolare dopo la pubertà, anche se il 40-60% dei pazienti continua a soffrirne anche da adulti. La malattia può tuttavia esordire anche in età adulta e a volte negli anziani.

ESORDI

Nel lattante la dermatite atopica può manifestarsi con la cosiddetta crosta lattea, una desquamazione giallastra del cuoio capelluto. Nei primi due anni di vita possono comparire chiazze di eczema (aree rossastre, ricoperte di squame e crosticine sierose) a livello del viso, del tronco e degli arti. Nei bambini più grandi e negli adolescenti l'eczema può comparire sulle pieghe dei gomiti, dei polsi, delle ginocchia, sul collo, dietro le orecchie e sul dorso delle mani e si possono produrre anche delle fissurazioni (dei taglietti) dolorose. Le stesse manifestazioni si ritrovano anche nell'adulto, ma in aggiunta alle sedi già ricordate, possono essere interessate anche caviglie, nuca e zona genitale. Nelle forme moderato-gravi, queste lesioni arrivano a ricoprire la maggior parte della superficie corporea.

Il sintomo più spesso presente è il prurito, un disturbo definito insopportabile dal 61% dei soggetti con forme moderato-gravi, che tormenta il paziente fino a impedirgli di dormire e compromette la sua qualità di vita e le relazioni sociali. Non sorprende dunque che la metà degli adulti con dermatite atopica riferisca sintomi di ansia o di depressione.

La terapia di questa condizione (nel 2019 una task force europea ha aggiornato le linee guida) è affidata all'uso costante di creme emollienti per mantenere idratata la pelle e, nella fase infiammatoria, di antinfiammatori. Se sono presenti infezioni (dovute a lesioni da grattamento), è necessario somministrare anche terapia antibiotica. Nelle forme più gravi è necessario ricorrere a terapie sistemiche che agiscono sull'immunità (cortisonici, ciclosporina, dupilumab). È di un certo aiuto anche la fototerapia.

Maria Rita Montebelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA