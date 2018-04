CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSE se Facebook diventasse a pagamento? Se la privacy non fosse più un diritto ma un prodotto di lusso per il quale spendere parte del nostro reddito? Un tempo era la più noiosa e ripetitiva delle fake news, ogni tanto leggevi che il social network della grande F non sarebbe più stato gratis. Immediata arrivava la smentita. Oggi, se si riascolta con attenzione l'audizione al Senato americano di Mark Zuckerberg (ieri secondo round alla Camera dei rappresentanti), si constata che qualcosa sta cambiando. Facebook sarà gratuito, ma con...