«Il filo teso, trappola anti turisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PELLESTIRNA«Baby gang? Può essere. Ma forse è qualche adulto che si è stufato che i turisti scorrazzino in lungo e in largo per Pellestrina, senza rispetto e impuniti. E così ha messo il filo di nylon tra i paletti davanti all'area pedonale della Zendrini per far in modo che non escano dalla strada».Fanno fatica a parlare, gli abitanti di Pellestrina, talvolta hanno paura di ritorsioni, ma chi lo fa esprime un grande senso di insofferenza nei confronti dell'invasione che l'isola subisce da giugno a settembre, talvolta anche nei mesi di...