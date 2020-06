IL FILM

Tre amici sulla cinquantina entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano con partner a loro sgraditi: un rapper trasgressivo, un fotografo maturo e donnaiolo, addirittura una ragazza. Allora si coalizzano per sabotare quelle unioni, combinando un pasticcio dietro l'altro e arrivando a commettere perfino dei reati. E visto che questi padri super-gelosi sono interpretati dai mattatori Vincenzo Salemme, Marco Giallini e Giuseppe Battiston, le situazioni paradossali, i colpi di scena, le risate sono assicurati. Commedia post-covid: s'intitola E' per il tuo bene, remake di un successo spagnolo, il film che dal 2 luglio sarà disponibile on demand su Prime Video. Producono Picomedia e Medusa, dietro la cinepresa c'è Rolando Ravello e il cast schiera anche Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Valentina Lodovini (le mogli), Matilde Gioli (la figlia gay).

Si fa presto a dire remake, osserva Ravello. «Ho adattato la commedia spagnola alla realtà italiana puntando sulla gelosia congenita dei padri nei confronti delle figlie femmine. E' un fenomeno che non risparmia nemmeno me», rivela il regista, 51 anni, «infatti mi ha preso un colpo quando la mia Sofia, 21, mi ha presentato il fidanzato Gregorio. Al primo incontro avrei voluto ucciderlo...ma poi ho imparato ad apprezzarlo. Noi italiani siamo così, inutile fingere un'indifferenza che non ci appartiene». Nel film, le mogli dei protagonisti spalleggiano le figlie, esprimendo la ragionevolezza e la tolleranza che ai mariti mancano del tutto. «Non ho inventato niente: le donne sono più equilibrate di noi maschi e sono loro a portare avanti la famiglia». Ravello ha recentemente diretto il film La prima pietra, un esilarante Carnage all'italiana sull'integrazione: non riesce a concepire, spiega «una comicità che non rifletta la realtà in cui viviamo. Per questa ragione E' per il tuo bene può essere considerato un film politico nell'accezione più nobile del termime. Parla delle mille sfaccettature della vita. E spezza una lancia in favore della generazione tra i 16 e i 20 anni: questi ragazzi, sebbene cresciuti nel vuoto ideologico, non vanno demonizzati perché sono comunque ricchi di valori e ci daranno delle sorprese». Ora che i set hanno riaperto, Ravello riprenderà le riprese interrotte della serie Tutta colpa di Freud con Claudio Bisio nel ruolo dello psicanalista già interpretato al cinema da Giallini. «Fare il regista e lo sceneggiatore mi rende felice e da quattro anni ho un nuovo film nel cassetto, spero di realizzarlo presto», spiega. «Un fatto è certo: non ho nessuna voglia di tornare a fare l'attore».

Salemme, 62, interpreta un poliziotto tutto d'un pezzo che vede come il fumo negli occhi il quasi-genero rapper interpretato da Biondo, al secolo Simone Baldasseroni (lanciato dal talent Amici). «Io purtroppo non sono padre», dice il grande attore napoletano, «ma tutti i miei amici sono gelosissimi delle figlie. E' così da sempre e, mentre la tecnologia fa passi da gigante, ci vorranno dei milleni per cambiare i sentimenti umani». E la pandemia cambierà il modo di ridere? «Non credo proprio», risponde Vincenzo. «La gente avrà sempre voglia di leggerezza anche se scherzare sul covid 19 è prematuro. Dobbiamo digerire l'esperienza traumatica che abbiamo vissuto: magari ne resteranno delle tracce nella recitazione dei futuri attori proprio come la guerra, la fame e le privazioni hanno inciso nella sensibilità degli interpreti che ci hanno preceduto».

Salemme si prepara a girare il nuovo film Con tutto il cuore e in estate porterà in scena il monologo ispirato al suo libro Napoletano? E famme 'na pizza (Baldini & Castoldi), guida ironica ai luoghi comuni pertenopei da evitare. «Tutte le culture devono fare i conti con gli stereotipi, ma quelli che riguardano noi napoletani sono un'infinità: San Gennaro, il Vesuvio, la filosofia di vita, il caffé bollente...e pensare che amo il caffé tiepido, tifo Milan e sono devoto di Santa Patrizia che, non tutti lo sanno, scioglie il sangue esattamente come San Gennaro. Ma io ho scelto la quota rosa».

