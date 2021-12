IL FILM

«Spesso c'è più paura a lasciarsi che voglia di stare insieme. E dopo tanti anni di convivenza ti poni questa domanda. Tra l'altro il lockdown e la convivenza forzata tra le coppie hanno accelerato questo meccanismo di confronto tra un uomo e una donna». A parlare è Edoardo Leo alla presentazione di Lasciarsi un giorno a Roma, film da lui diretto e interpretato, in uscita l'uno gennaio in prima tv su Sky Cinema e in streaming su Now. «Ho provato a indagare dentro le pieghe della difficoltà di separarsi», prosegue Leo, sul set nei panni di Tommaso, uno scrittore fidanzato da anni con una ragazza spagnola di nome Zoe (Marta Nieto). Nel cast anche Claudia Gerini e Stefano Fresi, che interpretano una coppia di amici altrettanto in crisi, lei sindaca di Roma che pensa solo al lavoro e lui nelle vesti del vicepreside di un liceo e di mammo.

CINISMO

«Ho scritto prima il 60% della sceneggiatura e poi ho cercato gli attori - dice Leo, che ha scritto il film insieme a Marco Bonini, Damiano Bruè e Lisa Ricciardi- È una storia che parla di sentimenti in modo anche un po' cinico - spiega-. Non c'è l'happy end e devo dire che spesso questo crea malumore nei produttori. In questo caso invece (Il film è stato prodotto da Antonia Nava e Giulio Steve e da Italian International Film- Fulvia e Federica Lucisano con Vision Distribution) mi hanno sostenuto nel non farlo per forza finire bene. La storia è aderente alla realtà e rispecchia i tempi, raccontando anche il percorso amaro delle coppie, e le donne interpretate da Marta Nieto e Claudia Gerini sono molto contemporanee». «Ho imparato molto dal mio personaggio. Una donna complessa, ambiziosa, che ama il suo lavoro e che al tempo stesso è sensibile. Non è più innamorata di lui e si rende conto che sta scappando dalla realtà e che non vuole più starci insieme» dice Marta Nieto. E Claudia Gerini: «La mia è una donna che non ha tempo di ricoprire perfettamente il ruolo dell'angelo del focolare. Questo è un film rivoluzionario nel quale sono raccontate donne forti, competenti, importanti e contemporaneamente fragili. È difficile vedere un film nel quale le figure femminili possono essere equiparate e paragonate davvero a quelle maschili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA