IL FILM

Quarantacinque anni fa, nella notte tra l'1 e il 2 novembre, per certi aspetti ancora delittuosamente misteriosa, veniva assassinato, all'Idroscalo di Ostia, Pier Paolo Pasolini. Non è questo l'oggetto di attenzione del documentario del calabrese Francesco Costabile e del friulano Federico Savonitto, che sarebbe dovuto uscire, con il titolo In un futuro aprileIl giovane Pasolini per la Tucker film proprio nel giorno della tragica ricorrenza e che adesso viene dirottato sul web al sito iorestoinsala.it. Sul teatro dell'omicidio e su tutti i risvolti giudiziari e politici, molti film si sono già avventurati, meno si è indagato sulla gioventù del grande poeta, scrittore e regista di Accattone, Il vangelo secondo Matteo e Salò o le 120 giornate di Sodoma, suo ultimo, disperato, funereo e soprattutto postumo film.

L'ITINERARIO

È un viaggio che svela i giorni, durante gli anni '40, nei quali Pier Paolo fa ritorno nella Casarsa materna, sempre più attento al paesaggio umano che lo circonda, quello dei contadini e della loro lingua, la cui infatuazione segnò la scoperta anche del sesso. Inevitabile Virgilio come sempre è Nico Naldini, cugino del poeta, ancora una volta svelatore di quella stagione inquieta, ancora una volta capace di raccordare anche la sua vita, rubando a volte la scena, con una profetica visione della propria morte.

Ne parliamo con uno dei due registi, il friulano Savonitto, che spiega l'origine e il motivo di questo lavoro su un altro giovane favoloso della nostra cultura: «Sono molto legato a Pasolini, non solo per i miei studi e i miei precedenti lavori di regista. Sono cresciuto a Codroipo: ho vissuto gli stessi luoghi, territori ancora oggi tutti da esplorare. Dopo 12 anni di Sicilia, durante i quali ho solo fatto dei ritorni sporadici nel mio Friuli, quando Francesco mi ha chiesto di partecipare a questo documentario sull'età giovanile di Pasolini, non ho avuto il minimo dubbio».

L'IMPEGNO

Un Friuli che forse non è cambiato così tanto: «Il passato si sente ancora. Basta girare per ritrovare quelle architetture rurali, ancora vive, appena si lasciano i grandi centri per inoltrarsi nella campagna. Certo, molte cose sono cambiate, ma lo spirito di questa terra è inalterato. Ho scoperto che Pasolini è ancora vivo da queste parti, anzi oggi lo è perfino di più, perché a quel tempo era una persona scomoda, costretta anche ad andarsene. Nella nostra ricerca per il documentario, abbiamo trovato interesse e conoscenza, persone che ne conservano la memoria se anziane, altre se giovani curiose di addentrarsi nel suo mondo, nella sua scrittura, nelle sue immagini. Questo ci ha dato grande forza e aiuto per il nostro progetto».

Il lavoro fatto con Naldini è stato decisivo: «Un rapporto molto stimolante, non facile, perché entrando nel suo mondo si avverte la diffidenza. Poi si è sciolto e direi che il suo divertimento si avverte. Un'occasione che lui ha colto anche per raccontare i suoi ricordi, le sue avventure. In realtà a volte può venire il sospetto che il protagonista sia lui, però la sua memoria storica è stata fondamentale».

Molte le fonti dalle quali si è attinto: «La selezione ha privilegiato i due grandi romanzi mai pubblicati in vita, da Atti impuri a Amado mio, fino ai Quaderni rossi, i suoi diari giovanili. E poi le poesie, gli scritti in lingua friulana, il suo onomatopeico delle parole. Una scoperta davvero illuminante».

Un percorso che alla fine sembra avervi soddisfatto: «Il film rispecchia le nostre aspettative. Strada facendo abbiamo avuto la possibilità di reperire materiali inediti, oltre a ricostruire passaggi fondamentali della sua giovinezza. Certo ci sarebbe piaciuto anche sviscerare altri aspetti, magari inoltrarci di più su altre sue passioni, come il calcio, per il quale fu grande appassionato e che qui si nota soltanto nel giorno del suo funerale, con la maglietta a ricoprire la bara».

Adriano De Grandis

