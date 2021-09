Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FILM DI CHIUSURAFilm di chiusura della 78. Mostra del cinema Il bambino nascosto di Roberto Andò. Silvio Orlando è il maestro, un docente di pianoforte che vive solitario in un fatiscente e pericoloso quartiere popolare di Napoli. Ed è la solitudine il tema centrale di una storia che è l'adattamento del suo omonimo racconto: «Tutto si svolge in pochi metri quadrati, quelli dell'appartamento in cui un pianista tiene suo malgrado...