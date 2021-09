Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FIGLIOVENEZIA Domenica è stata la sua prima vittoria in Canal Grande, a soli 23 anni. Mattia Vignotto è un predestinato, perché in lui confluiscono due grandi famiglie del remo: i Vignotto di Sant'Erasmo e gli Schiavon di Murano. Papà Rudi, per numero di vittorie e di bandiere, è il numero uno a cavallo del tuffo del Novecento nel Duemila; mamma Luisella è regina del remo fra le donne, anch'essa numero uno nelle vittorie ad un remo...