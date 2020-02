IL FESTIVAL

Viaggi di trecento chilometri in solitaria con il kayak, discese sugli sci da oltre ottomila metri, pattinate su fiumi e laghi gelati: il Banff Centre Mountain Film Festival che arriva a Padova a marzo apre le porte su modi singolari e tradizionale di vivere all'aria aperta. «Il Banff è condivisione, esperienze, viaggio - racconta Alessandra Raggi, organizzatrice delle tappe World Tour del festival - I film in programma permettono di esplorare vari aspetti dell'outdoor e sono sempre l'occasione di conoscere e allargare i propri orizzonti. Inoltre è previsto l'Ocean Film Festival a ottobre e Reel Rock, rassegna dedicata all'arrampicata, tra novembre e dicembre, rassegne che faranno tappa anche a Padova.

GLI INCONTRI

Dal 2013 fa tappa anche in Italia, dove oggi è presente in 35 città con 41 date. Il 2 marzo sarà appunto a Padova, al Multisala Mpx, primo appuntamento di una tournè veneta che toccherà anche Vicenza (3 marzo), Bassano del Grappa (9 marzo), Treviso (10), Belluno (13) e Verona (18). «Siamo cresciuti negli anni da cinque a 41 date, segno che il pubblico ci segue: nel 2019 abbiamo superato le 14 mila presenze» continua Alessandra Raggi. Il cartellone italiano propone dieci video, tutti in versione originale con sottotitoli in italiano, che vanno dai quattro ai 36 minuti. Tra i film proposti al pubblico The Ladakh Project, girato con una action cam da Nouria Newman, impegnata in un percorso in solitaria di 375 chilometri in kayak tra i fiumi himalayani, Lhotse, in cui si racconta la discesa con gli sci del Lhotse, la quarta montagna più alta del mondo con 8.616 metri e Horst Piste The Imaginary Line racconta invece di due specialisti della slackline (disciplina in cui si cammina su una fettuccia sospesa). Il programma completo è disponibile su sito banff.it. I biglietti per Banff sono già in vendita on line a 15 euro (più diritti di prevendita) nei punti vendita Vivaticket (vivaticket.it, call center 892234) e potranno essere acquistati fino a esaurimento posti a 16.50 euro anche la sera degli spettacoli. L'inizio spettacolo è previsto alle 20, dalle 19.30 apriranno le casse del cinema.

Massimo Zilio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA