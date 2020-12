IL FESTIVAL

Lo slogan che Amadeus non fa che ripetere è: «Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo». Perché sì, Sanremo 2021 si farà. E sarà un grande spettacolo all'insegna della ripartenza che celebrerà la musica, con tante, tantissime canzoni. In tutto 34, tra quelle dei Big (addirittura 26, due in più dell'anno scorso. Le serate saranno lunghissime, ormai si punta a fare l'alba) e le 8 delle Nuove Proposte. «Sarà il Festival 70+1. Il mio Sanremo quest'anno è stato l'ultimo momento di aggregazione. Mi piacerebbe ripartire da lì. Ho deciso di portare a 26 il numero dei big in gara per dare un segnale importante rispetto alla musica», dice il conduttore presentando lo speciale di Sanremo Giovani, che domani, in prima serata su Rai1 (21.30), lo vedrà comporre la rosa delle Nuove Proposte e svelare in diretta dal Teatro Casinò di Sanremo la lista con i nomi dei Big.

LA LOCATION

Andare in onda da lì è una scelta non casuale: «Si chiama Festival di Sanremo, altrove non sarebbe la stessa cosa. Non dobbiamo arrenderci, ma mettere in piedi uno show più forte di quello di quest'anno sotto tutti i punti di vista: mi piacerebbe pure collegarmi con i principali teatri italiani e raccontare la ripartenza della cultura», fa sapere Amadeus.

Buttare il cuore oltre l'ostacolo, appunto. Confermate le date, dal 2 al 6 marzo. E la sede, l'Ariston. Bisognerà riorganizzare gli spazi: «Puntiamo a farlo con il pubblico in sala sottoponendo a continui test chi entrerà all'Ariston. La struttura è complessa e gli spazi angusti, ma i parametri di sicurezza saranno rispettati», assicura il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Amadeus aggiunge: «Ci sarà anche un palco esterno. Sarebbe impensabile transennare la città per non far accedere nessuno». Sembra più cauto il sindaco, Alberto Biancheri: «Speriamo che ci aiutino anche i vaccini».

La gara di domani sera al Teatro Casinò per i 6 posti delle Nuove proposte (si aggiungeranno i 2 scelti da AreaSanremo) si preannuncia combattuta: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Shorty, Gaudiano, Avincola, Hu, Folcast, Desideri, Le Larve, Merlot saranno giudicati dalla giuria composta da Morgan, Beatrice Venezi, Piero Pelù e Luca Barbarossa, dal televoto e dalla commissione guidata da Amadeus stesso. Ma c'è attesa soprattutto per i 26 big, che saranno fisicamente presenti in studio. Pop, rock, indie, cantautorato, rap. E un pizzico di tradizione. C'è di tutto nel toto-nomi che impazza. Da Fedez in coppia con Francesca Michielin (sarebbe un colpaccio) a Tommaso Paradiso, passando per Malika Ayane, Gazzè, Renga, Ermal Meta, Arisa, Annalisa, Bravi, Carl Brave, Fede, Colapesce-Dimartino (esclusi quest'anno), Mara Sattei, Willie Peyote e - tra i gruppi - Nomadi, Kolors, Maneskin e Stato Sociale. Tutti sognano Sanremo, ma quest'anno un po' di più, con la pandemia che ha messo in ginocchio il settore. Sarebbero dentro Orietta Berti - che due settimane fa ha annunciato di essere positiva al Covid - con un tango insieme ai romagnoli Extraliscio (Punk da balera è il titolo dell'album uscito a novembre: Elisabetta Sgarbi gli ha dedicato un film presentato a Venezia) e Noemi (con nuovo look e team di lavoro: lo stesso di Mahmood...). Carboni, Bertè, Zero Assoluto, Rocco Hunt, Consoli fanno sapere di non essersi proposti. Bugo cerca una rivincita senza Morgan. E si parla di ancora di Achille Lauro (sarebbe il terzo Festival consecutivo).

RITORNI

Chissà che non tornino - fuori gara - anche Elodie (come co-conduttrice?) e Diodato, accanto ad Amadeus e Fiorello (che aspettano Jovanotti). Tra gli emergenti si fanno largo Fulminacci, la vincitrice di Amici Gaia, Madame (dietro ha la Sugar di Caterina Caselli), Margherita Vicario (nipote del regista del Festival, Stefano), il vincitore dei giovani del 2020 Leo Gassmann e Fasma. E tra i potenziali outsider Mannarino, Myss Keta, il poeta-cantautore Gio Evan, i Coma Cose, Rappresentante di Lista e Fast Animals and Slow Kids. Amadeus, che ha scelto tra oltre 300 proposte arrivate, anticipa: «L'età media si è abbassata. E le donne sono di più rispetto all'anno scorso (7 su 24, ndr): 10 in tutto». Fiorello lo punzecchia: «Mi hai deluso. Un po' di sessismo, un po' di omofobia? Dove sono le polemiche?». Amadeus - che il 31 condurrà con Morandi il Capodanno di Rai1 - se la ride. Ma sa che lo aspettano tre mesi di fuoco.

Mattia Marzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA