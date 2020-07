IL FESTIVAL

CAORLE Il dramma vissuto dagli anziani durante la pandemia. È stato questo uno dei temi al centro del panel della quinta serata del Festival Hemingway, il Nobel nella Laguna di Caorle, organizzato dalla Vitale Onlus. Sul palco allestito in piazza Vescovado si è dato ampio spazio ai gravi errori commessi in Lombardia nella gestione della crisi covid soprattutto nei confronti degli anziani: Paolo Celata, popolare giornalista di La7 e Floriana Bulfon, giornalista d'inchiesta che poco tempo fa raccontò la verità sul clan dei Casamonica hanno subito scaldato il pubblico presente nonostante la serata piovosa. «Ciò che è successo ci deve far interrogare sul sistema delle Rsa dopo le scelte scellerate effettuate in Lombardia» ha detto la Bulfon, mentre descriveva la cronistoria delle decisioni prese dalla giunta regionale Fontana in merito alla gestione degli anziani ospiti delle Rsa. «Anziani che sono stati abbandonati» ha poi aggiunto la giornalista.

Dagli errori nella gestione della pandemia in Lombardia, il dibattito si è poi spostato verso un altro grande Paese, gli Usa, dove le decisioni dell'amministrazione Trump hanno avuto pesanti riflessi nella diffusione dei contagi. Decisioni che inevitabilmente avranno un peso politico rilevante alle elezioni presidenziali di quest'anno. Su questo tema è intervenuta, tra gli altri, Colleen Barry, giornalista dell'Associated Press che questa sera alle 21 riceverà dalle mani del sindaco Luciano Striuli il premio Città di Caorle. Presenti anche Gianalberto Scarpa Basteri, console generale italiano nella Repubblica del Bangladesh, Flavia Trupia, amministratore di Per La Retorica, Martina Mastandrea, curatrice del Museo Hemingway di Bassano del Grappa e Marianna Maiorino, giornalista de Il 13.

Emozioni poi per il racconto dell'ex comandante delle frecce tricolori Massimo Tammaro, altro gradito ospite della quinta serata del Festival. Oggi sarà svelato il vincitore del Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway: a contendersi la vittoria sono Pasquale Ancona, Mattia Giusto e Natalie Sclippa.

Riccardo Coppo

