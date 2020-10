IL FESTIVAL

Andrea Pennacchi lascia il personaggio del Poiana per proporre oggi il suo Eroi accompagnato dalle musiche di Giorgio Gobbo, dove Amore, Eros e Thanatos si intrecciano senza dare tregua. Mentre toccherà a Paolo Agrati, performante poeta e scrittore, chiudere la settima edizione di CartaCarbone con Amore & Psycho, parole per infrangere chi legge, un reading irriverente che non mancherà di spunti di riflessione.

Sono stati la potenza di amore ed eros che tutto possono, anche sfidare il covid, il filo conduttore di CartaCarbone, il festival della letteratura autobiografica ideato da Bruna Graziani che si conclude oggi a Treviso dopo una tre giorni di incontri con gli autori, spettacoli, performance e laboratori che hanno animato la Loggia dei Cavalieri e Santa Caterina. «In tempo di distanziamento fisico - osserva Graziani - abbiamo puntato su amore e eros per avvicinare idealmente le persone. Per dare la felicità dell'incontro. Con la situazione che stiamo vivendo ci pareva bello poter affrontare un tema lieve e universale come amore e eros. E poi Treviso si presta bene, con le sue tradizioni di Marca Gioiosa et Amorosa. Portiamo un po' di leggerezza dopo mesi di durezza».

I PROTAGONISTI

Si sono susseguiti Stefano Benni con il nuovissimo Giura e i suoi personaggi funambolici, presentato dall'amico irriverente Beppe Mora. E poi Valeria Parrella con le sue donne che attraversano in auto la Turchia durante il Ramadan al centro di Quel tipo di donna, quindi le Contaminazioni tra quattro autori come Marco Franzoso, Emanuela Canapa, Valentina Maini e Luca Quarin con le loro pagine d'amore. La sezione della poesia, curata da Paola Bellin, ha puntato su Nicoletta Bidoia e il suo Scena muta; si è parlato anche della rivista letteraria edita da Ronzani, Filigrane Culture letterarie, una sorta di sfida al virtuale e all'effimero, dicono gli organizzatori, che si ispira al concetto di pluralità, all'apertura alle culture nazionali e internazionali. Paolo Ruffilli, con Le cose del mondo ha regalato un'avventura poetica ed esistenziale che prende il via dalla metafora del viaggio e degli incontri. Alessandra Trevisan ha rappresentato Le Ortique, un nuovo progetto online creato da donne. E poi gli spettacoli Senza domani (ideazione e adattamento di Margherita Stevanato) ispirato al capolavoro della letteratura erotica di Dominique Vivant Denon e la performance nata dalla musica di Arlo Bigazzi, l'interpretazione di Chiara Cappelli e Lorenzo Boscucci per Majakoskij! - il futuro viene dal vecchio ma ha il respiro del giovane .

CartaCarbone quest'anno ha rinnovato la collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Simbolo dell'autobiografia in Italia, dal 1984, Pieve Santo Stefano (Arezzo) ospita un archivio pubblico che raccoglie scritti di gente comune in cui si riflette, in varie forme, la vita di tutti e la storia d'Italia: sono diari, epistolari, memorie. Dal 2009, il patrimonio documentario conservato nell'Archivio Diaristico Nazionale della Città del diario, è nel Codice dei Beni Culturali dello Stato. Un riferimento per la cultura autobiografica con il quale dallo scorso anno CartaCarbone ha stretto un prezioso sodalizio: Gianluigi Cortese ha raccontato due commoventi scritti, La geometria dei sentimenti (Leo Ferlan) e Parlami molto e a lungo (Franco Leo e Anna Maria Marucelli), testimonianze di quanto la distanza produca struggimenti che solo le parole possono colmare.

Chiara Pavan

