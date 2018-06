CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOVENEZIA Più che edicole, ormai si sono trasformati in bazar. Dove basta chiedere la Settimana Enigmistica per creare qualche difficoltà al titolare, che deve mettersi alla ricerca e spostare la merce pressata nella cabina. Perché le riviste, come i quotidiani, non sono più una priorità, i prodotti di punta.La maggior parte delle edicole veneziane, non è un mistero, sono state vendute o affittate a stranieri: l'ultimo caso in zona San Cassian, dove un veneziano ha ceduto l'attività, domenica scorsa, ad un cittadino bengalese....