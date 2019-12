IL FENOMENO

Se n'è andata a 73 anni Sue Lyon, indimenticabile Lolita nel film di Stanley Kubrick ispirato allo scandaloso romanzo di Vladimir Nabokov. Da un quarantennio l'attrice americana, che ha avuto una vita travagliatissima scandita da miseria e divorzi, si era ritirata dalle scene. Ma la sua fama resta legata al ruolo dell'adolescente Dolores, innocente e perversa al tempo stesso, che fa perdere la testa al maturo professore Humbert Humbert interpretato da James Mason. Era il 1962, il film sconvolse i benpensanti, si attirò gli anatemi della Chiesa e, soprattutto, consegnò all'immaginario mondiale il fascino acerbo e inquietante della protagonista: occhiali a forma di cuore e lecca-lecca in bocca, in epoca ampiamente pre-#MeToo Sue diventò un'icona erotica. Grazie al cinema, che ha sempre fatto sognare puntando sulle attrici più belle e più sensuali.

LA TRADIZIONE

Fin dai primi nudi apparsi sullo schermo (quello integrale di Hedy Lamarr in Estasi, 1933, e il seno di Clara Calamai in La cena delle beffe, 1942) questa tradizione ha collezionato una lunga serie di sex symbol transitati attraverso il cambio del costume, della mentalità e della cultura ma tuttora rimasti scolpiti nella memoria collettiva. Gli Anni Quaranta appartengono a Rita Hayworth, incendiaria protagonista di Gilda, il noir diretto da King Vidor: quando l'attrice in decollété si sfila il guanto cantando Put the Blame on Mame, il mondo cade ai suoi piedi. Tra i Cinquanta e i Sessanta esplode Marilyn Monroe, sex appeal travolgente e fragile che incanta non solo le platee ma perfino Mr. President (Kennedy). Dall'altra parte dell'oceano si afferma invece il fascino libertino di Brigitte Bardot che colleziona successi e uomini mentre lo strip-tease di Sofia Loren in Ieri oggi e domani (il film di Vittorio De Sica premio Oscar 1963) ipnotizza Marcello Mastroianni e con lui il pubblico ad ogni latitudine. Ursula Andress in bikini in 007 Licenza di uccidere (1963) conquista il primato di Bond Girl più sexy della storia.

Nei Settanta è un'icona erotica Charlotte Rampling in topless e bretelle in Portiere di notte, il film diretto da Liliana Cavani che scatena polemiche a non finire. E Laura Antonelli in reggicalze, protagonista del cult Malizia di Salvatore Samperi, diventa l'icona erotica italiana che contende il ruolo a Edwige Fenech e Gloria Guida, bellezze perennemente sotto la doccia nelle commedie sexy dell'epoca. Gli Anni Ottanta s'inchinano poi a Kim Basinger, protagonista in sottoveste di Nove settimane e mezzo (1986). I Novanta sono dominati da Sharon Stone che accavalla le gambe in Basic Instinct (1992) rivelando l'assenza di biancheria intima e imponendo quella sensualità prepotente che l'attrice, oggi 61 anni, non ha ancora perso.

NUOVO MILLENNIO

Il nuovo millennio è segnato dalla bellezza di Monica Bellucci rivelata da Malèna, Scarlett Johannson, Charlize Theron, Angelina Jolie. Ma dopo Margot Robbie, disinibita moglie di Leo DiCaprio in Il lupo di Wall Street, il cinema sembra aver perso la capacità (e la voglia) di fabbricare icone erotiche. Come mai? Con l'esplosione di internet, il compito di far sognare il pubblico è passato alle influencer come Kim Kardashian (155 milioni di follower su Instagram), Gigi e Bella Hadid (78 milioni in due), la nostra Chiara Ferragni (18 milioni): nessuna sa recitare, non canta, non balla ma a tutte queste regine del web basta postare una foto del fondoschiena perché il mondo continui a sognare e a seguire le loro imprese. Segno dei tempi.

Gloria Satta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA