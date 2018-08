CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENORipongono il bisturi e impugnano l'archetto o imbracciano la chitarra. Sono pianisti, saxofonisti, vibrafonisti. I medici musicisti sono un esercito del bene che, dismesso il camice, rende un altro tipo di servizio alla società. Divertendosi e divertendo. In quasi tutti gli ospedali del Veneto ci sono equipe che suonano il rock. Per piacere, come terapia e per beneficenza. La terapia a tutto volume gira tra le corsie e tra le sale operatorie, perché quello dei medici per professione e musicisti per passione, è ormai un trend.I...