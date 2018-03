CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOQuando, nel 1975, gli astronomi registrarono un'enorme sorgente di raggi X nella costellazione del Cigno, Stephen Hawking fece una scommessa con il fisico Kip Thorne. «Non può essere un buco nero», disse. Quando risultò che si era sbagliato, pagò il suo debito al collega scienziato, che consisteva in un abbonamento alla rivista Penthouse. «I buchi neri non sono così neri come li dipingono», diceva alle conferenze con la sua voce metallica generata dal computer. Non stupisce che Hawking sia diventato un fenomeno pop. Non solo...