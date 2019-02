CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOMURANO L'ultimo caso, quello descritto in un post sulla pagina Facebook Sei di Murano se..., di cui riferiamo sotto, è solo l'ultimo della serie. A Murano c'è preoccupazione, se non paura, per le scorribande di un gruppo di ragazzini tra i 12 e 15 anni, che talvolta arrivano anche a Venezia. Raccontano di sgambetti, di piccoli atti di vandalismo nei pontili e nei parchi, di atteggiamenti di derisione verso i più deboli, siano essi anziani o giovani. Raccontano di persone che sono state fatte cadere, di minacce, di calli chiuse...