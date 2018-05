CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENO La provincia di Belluno ha un primato poco invidiabile nel Veneto: è al primo posto nel rapporto tra numero di abitanti e incidenti che coinvolgono motocarri. Precede le province di Venezia e di Padova. Nel Bellunese - in effetti - le apecar, i piccoli motocarri, sono da anni un vero e proprio fenomeno di massa che, in positivo, si traduce anche in un fitto calendario di manifestazioni goliardico-sportive che sta peraltro varcando i confini e contagiando un po' tutta Italia. L'inizio fu la storica manifestazione Caliera trophy,...