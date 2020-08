IL FENOMENO

L'orizzonte «vuoto», che, «deve staccare il cielo dall'acqua», come dice Erri De Luca. Il mare che si stende «lontano, immenso e caliginoso», come sottolinea Joseph Conrad, «con la superficie scintillante e le profondità senza luce». E i colori: perché alcune sfumature, assicura Giovanni Soldini, si vedono solo stando in acqua. Poi - ma quest'anno, forse prima di tutto - la sicurezza. L'estate post-lockdown vede un sensibile incremento di viaggi in barca. Secondo Sailogy la richiesta di catamarani per otto o più persone è aumentata del 50% rispetto allo scorso anno. Il noleggio di barche a vela per due settimane è salito del 43%, per tre del 93% e per un mese fino al 138%. Fare le vacanze in barca comporta preparare un bagaglio ad hoc: di dimensioni ridotte, con vestiario pratico ed elegante.

GLI ESSENZIALI

Primo capo, immancabile, gli shorts. Napapijri li propone classici, con tasche cargo, ma non trascura modelli morbidi e fantasia, come i bermuda Nau con motivo Blue Mountains dalle suggestioni retrò. Sundek firma anche per lei il pantaloncino mare abbinato al bikini, dai tipici arcobaleno al Tie Dye e alle stampe di ispirazione hawaiana. Tezenis punta sul floreale, Tally Weijl su tessuti dagli effetti olografici per vestire di nuovo ogni outfit, Zara su un iper-femminile pantaloncino morbido a vita alta. H&M, invece, opta per una decorazione agrumata. Ricca l'offerta delle griffe, che del pantaloncino corto fanno pure la chiave di outfit sofisticati. Gli shorts Emilio Pucci, in fantasia ispirata ai colori del mare, sono caratterizzati da volant laterali che possono essere lasciati liberi di muoversi, seguendo il passo o magari il vento, o essere annodati a comporre un fiocco. Perfetti con il crop top con maniche ampie con spacchi, a regalare ancora più libertà ed enfasi ai movimenti. Pantaloncini e bermuda piacciono anche a Valentino e Dior. Non mancano naturalmente i capi tecnici, essenziali e confortevoli: Slam e Musto, marchi storici per l'abbigliamento nautico, propongono un guardaroba completo, tra shorts, pantaloni, maglie e - fondamentali - giacche antivento. Pensati per soddisfare le esigenze di appassionati ed esperti, sono ottimi compagni di viaggio.

FUMETTI

Tra i brand di riferimento per il mare, impossibile non citare Plastimo. Il corto si accompagna a t-shirt, camicie e maglie decorate. Alcott celebra Keith Haring a trent'anni dalla morte. E diverte, inoltre, con immagini di Snoopy. Fumetto anche per Benetton, che sceglie il marinaio Popeye e l'amata Olivia. Pennyblack spazia dai ricami floreali alle righe. Sail away è il motto della maglia North Sails: una dichiarazione d'amore per la barca e la libertà di andare via, verso porti nuovi, pressoché in ogni momento. La passione per il mare è il cuore di Seay-Soseaty Collective, marchio all'insegna della sostenibilità: il brand usa materiali riciclati per le sue creazioni e firma il progetto R3 - Ri-vendi, Ri-usa, Ri-generazione - che prevede la possibilità di restituire un vecchio capo, quando se ne acquista uno nuovo, ottenendo in cambio uno sconto, per fare moda delle buone pratiche.

Grande attenzione va ovviamente dedicata al costume, preferibilmente intero, dalle creazioni artistiche di Moschino a quelle sensuali La Perla, dai modelli eco-friendly All Sisters e Anemone a quelli con rash guard di Ralph Lauren, che sceglie la barca a vela pure come motivo, fino alla proposta sportiva Cressi. Minidress e camicie si fanno copricostume, da Missoni a Tory Burch, senza dimenticare & Other Stories. A completare il look, le Docksides di Sebago questa la firma sulle scarpe da barca amate da John Fitzgerald Kennedy e vari volti noti - che quest'anno compiono cinquant'anni e li festeggiano con una limited edition con pin di metallo per la stringa di cuoio. Un mare di stile.

Valeria Arnaldi

