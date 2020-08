IL FENOMENO

Instagram fatti più in là. Le tendenze oggi le decide TikTok. Il potere dei social media adesso più che mai si manifesta nell'universo fashion, che si evolve, cambia faccia e fa i conti con le condizioni eccezionali in cui ci troviamo da qualche mese. Accanto alla supremazia di Instagram, come piattaforma preferita dai fashion brand, durante la pandemia è arrivata TikTok, la app amata dalla Generazione Z (i nati tra il 1995 e il 2010) disponibile in 34 lingue, con 150 milioni di utenti attivi al giorno e 500 milioni ogni mese. Alla luce di questi numeri è così diventato uno degli strumenti fondamentali per l'influencing in materia di moda. A rivelarlo è Lyst Index, classifica trimestrale dei brand e dei prodotti più desiderati in tutto il mondo nel periodo compreso tra aprile e giugno 2020, che ha analizzato il comportamento di oltre 9 milioni di utenti al mese ma anche i dati di ricerca Google, le metriche dei social media, tra cui la crescita dei follower dei marchi, le menzioni dei prodotti su molteplici piattaforme e le statistiche di interazione.

A fare esplodere il fenomeno TikTok abbinato alla moda è stato proprio il periodo del lockdown. Complice la noia di giornate trascorse nell'ozio casalingo, l'utilizzo di questo social ha subito un'impennata tra i più giovani ma anche tra i fashion influencer che postavano in continuazione video divertenti in cui grande importanza era data al look: della serie, siamo a casa, ma sempre con stile e sprazzi glam. La potenza di questo social cinese, creato nel settembre del 2016 da Zhang Yiming, è proprio questa: la possibilità di creare brevi clip fino a un massimo di 60 secondi aggiungendo in modo molto semplice una grande varietà di effetti speciali. Il risultato della visibilità dai video postati e rimandati poi su Instagram, è stato che alcuni capi e accessori sono piaciuti così tanto da generare numeri impressionanti di like e ricerche mirate.

Un marchio semi sconosciuto come Cult Gaia, ad esempio, nel solo mese di giugno ha visto aumentare del 22% il suo appeal in rete, grazie alle ricerche generate dall'abito Serita indossato dalla modella Rosie Huntington-Whiteley e dall'influencer Camille Charrière, rimbalzato da TikTok sui loro account Instagram. Un capo sensuale, incrociato e sinuoso venduto a 458 dollari che ha fruttato 236% in più di visualizzazioni. Stessa sorte è toccata a un classico estivo: il vestitino con maniche a sbuffo firmato H&M, venduto a 19,99 dollari e andato sold out in pochi giorni, tanto da diventare l'it-dress dell'estate.

Altro trend dettato dalle influencer tiktokiane è l'uso degli shorts in nylon di Prada. Somigliano ai boxer da spiaggia maschili, ma in realtà star del web come Pernille Teisbaek e Marie von Behrens li hanno reinterpretati in chiave glam e ultra femminile nei loro video, rendendoli tra i prodotti più hot di stagione con un +32% di visualizzazioni nel trimestre di riferimento. Fa tornare in mente gli anni '90 e la mania di mettere le spalline alle magliette un capo cult dell'estate 2020, la muscle tee. Per intenderci è la t-shirt con spalle imbottite lanciata in primavera da The Frankie Shop che ha spopolato via social sugli account TikTok e Instagram della cantante Rita Ora e della fashion buyer Tiffany Hsu. Visualizzazioni al 112% in più, tutto esaurito e varie copie in produzione, ne hanno fatto il must da indossare al mare e in città.

Non sono mai state così cool, poi, le gonne da tennis da quando la modella e attrice Zoe Kravitz, figlia del cantante Lenny e di Lisa Bonet, ha indossato sul social il modello a pieghe, Court Victory di Nike. Ancora, durante il lockdown il cardigan color block con design patchwork di JW Anderson, sfoggiato dal musicista Harry Styles lo scorso febbraio, è entrato nella classifica dei prodotti uomo più desiderati a livello planetario. Diventato uno status symbol tra i giovani consumatori della Generazione Z dal valore di 1.560 dollari, è stato oggetto anche di una challenge virale su TikTok, la #HarryStylesCardigan per riprodurlo ai ferri, che ha generato un aumento del 166% nelle ricerche di cardigan del brand durante l'ultima settimana di giugno.

Sfidando le regole basilari del marketing di lusso, poi, JW Anderson ha condiviso online con la sua crescente community lo schema per replicarlo a maglia o all'uncinetto, ed è stato un trionfo di giovani alle prese con ferri e gomitoli di lana colorata. Make Every Second Count (dai importanza a ogni secondo), recita lo slogan di TikTok, e sembra che la moda lo stia prendendo alla lettera, sovvertendo i pilastri del marketing e pilotando attraverso consumatori e influencer giovanissimi, con video brevi, veloci, i gusti e le abitudini di acquisto a livello globale, in barba a tutti coloro che dicevano che il fashion system avesse bisogno di tornare slow, di riprendere ritmi consapevoli e più umani.

