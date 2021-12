IL FENOMENO

Da star di Instagram a stiliste di successo. Sono sempre di più le imprenditrici digitali che hanno unito la loro carriera di influencer a quella di designer. Molte di loro, negli anni, non sono soltanto diventate testimonial o ambassador di blasonate maison internazionali (che hanno individuato nel loro stile e nei loro messaggi una figura essenziale a cui appoggiarsi per veicolare i propri prodotti di punta) ma sono state capaci di definire autentici modelli estetici contemporanei a cui ispirarsi. Il passo successivo? Creare prodotti a loro immagine e somiglianza, un fenomeno, oramai frequente, che ha preso piede non solo nella moda ma anche nella gioielleria.

Prima fra tutte Chiara Ferragni che entra nel segmento dei preziosi con il gruppo Morellato. La licenza ha permesso al brand dell'imprenditrice da 25 milioni di follower di ampliare ulteriormente la propria proposta di collezione, seguendo l'idea di farlo evolvere in un vero e proprio lifestyle brand. Una linea di piccole meraviglie, composta da bracciali, anelli ed orecchini color oro e color argento. A mostrarli in anteprima è stata proprio lei sul suo profilo Instagram e non passa giorno senza un video o un post dedicato. Maglie a catena, tennis e cuori sono il fil rouge che anticipa una collezione che riprende le tendenze bijoux dell'inverno e le mescola i tratti distintivi del brand di abbigliamento fondato dall'Influencer.

Si chiama Inbilico, invece, il nuovo progetto green dell'attrice e It girl milanese Fiammetta Cicogna realizzato insieme all'amico designer Andrea Incontri, nel settore della gioielleria. Il nome stesso del brand racchiude una rottura con la tradizione statica e apparentemente immutabile dei gioielli con diamanti. Il processo di creazione, infatti, è simile ai sistemi di coltivazione circolare, in cui tutto si rigenera al fine di proteggere le risorse ambientali. I diamanti coltivati nascono da piccoli semi, ovvero schegge di diamante selezionate per la loro estrema purezza. I semi, sottoposti ad elevate temperature, restano in incubazione per circa quattro settimane, consumando solo un bicchiere d'acqua a carato e l'equivalente di tre giorni di elettricità per uso domestico. Nascono così diamanti autentici, valutati e certificati con i medesimi parametri dei diamanti provenienti dalle miniere. Da questo nuovo approccio green nascono tre collezioni di orecchini componibili, asimmetrici e personalizzabili.

Swarovski dopo 125 anni di storia ha deciso di dare ai propri cristalli un tocco più audace e innovativo, eccentrico ed elegante. Per fare ciò, la maison fondata nel 1895 ha scelto Giovanna Battaglia. Fashion editor di fama internazionale, icona dell'universo Dolce & Gabbana e autrice del libro Gio-Graphy Fun in the Wild World of Fashion è la prima direttrice creativa del marchio.

La nuova collezione è ricca di simbolismo, racconta da un lato la storia di Swarovski e dall'altro offre un ventaglio di gioielli ricchi di colori, trame e tagli che permettono l'espressione individuale: classica, punk, dolce, sorprendente. Caratterizzato da uno stile massimalista e unisex, il risultato è una visione irriverente della cultura moderna, raccontata attraverso tre storie chiave. La prima esalta le meraviglie del cristallo trasparente, la seconda rimanda a un negozio di caramelle, mentre la terza omaggia le radici fondanti di Swarovski nella cultura boema. Romana di nascita ma milanese d'adozione, e quinta generazione di una famiglia di commercianti di diamanti con ben 150 anni di storia, Maria Vittoria Paolillo non sceglie di lavorare nell'azienda di famiglia ma inizia a creare la sua linea di gioielli con materiali semipreziosi, un prodotto giovane e accessibile. Instagram è stato il veicolo principale con cui ha fatto conoscere le sue creazioni di gioielli bijoux e successivamente è diventata la piattaforma di lancio del brand di abbigliamento Mvp Wardrobe che oggi conta oltre 150 top stores nel mondo e che presto ospiterà le sue nuove proposte preziose. I pezzi forti di queste collezioni che hanno conquistato il cuore delle sue follower sono i set di anelli cage: cinque anelli a forma di gabbia da portare su tutte e cinque le dita. Ancora oggi uno dei pezzi preferiti da Maria Vittoria.

