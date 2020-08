IL FENOMENO

Come poteva un vestito dal nome Strawberry dress non ingolosire il popolo della moda, affamato di spensieratezza, a partire dal look estivo? L'abito in tulle rosa decorato con fragole di paillettes, firmato dalla designer newyorchese Lirika Matoshi, è diventato il tormentone di moda dell'estate 2020. Una nuvola vaporosa come di zucchero filato, le maniche a palloncino, i volant sull'orlo e fragole a profusione, che sembra di sentirne il profumo, a fronte di una spesa di 490 dollari. Ma tant'è il desiderio di evasione e di allegria già a partire dal guardaroba, che lo Strawberry dress è diventato un investimento redditizio, in grado di migliorare l'umore e far levitare i like. Desiderato e googlato contro ogni previsione, come riporta Lyst, il motore di ricerca online leader nel mondo della moda, che ha registrato un aumento del 103% delle ricerche dell'abito, da inizio a metà agosto.

LE ORIGINI

Se tutto si sa dello Strawberry dress, meno nota al grande pubblico è la sua ideatrice, la designer Lirika Matoshi. Ventiquattrenne originaria del Kosovo, si trasferisce a quindici anni a New York, dove inizia a realizzare accessori gioiello come choker e collant impreziositi da decori ispirati alla natura. E che ciliege e fragole le portino bene, sembra lampante nel pieno della stagione estiva, con il vestito che traina le vendite del suo brand indipendente, grazie anche a una nuova versione in nero sempre con mascherina coordinata.

Ma cosa si nasconde dietro questo trionfo? Lirika Matoshi posta un video in cui mostra la realizzazione dell'abito lo scorso dicembre; a gennaio la modella curvy Tess Holliday ne indossa una versione personalizzata sul red carpet dei Grammy Awards. Ma attenzione, proprio per via del suo look viene nominata tra le peggio vestite dell'edizione. È più tardi, durante la quarantena, che l'abito fragola inizia la sua fortunata carriera social. Influencer e tiktoker lo immortalano tra le quattro mura domestiche, nonostante la vaporosa gonna di tulle e le fragole glitterate, non propriamente in stile smart working.

COORDINATI

«È bello fingere di essere a fare un picnic in mezzo a un prato», scrive la modella newyorchese Shaanty Chaitram indossandolo. «È come danzare in un campo fiorito», ribatte la ballerina americana Violetta Komyshan. Ne sfoggiano una versione coordinata Isabelle Chaput e Nelson Tiberghien, i due creativi francesi uniti nel lavoro come nella vita, soliti sfoggiare eccentrici outfit matchy-matchy sull'account di coppia Young Emperors.

Anche gli addetti ai lavori non hanno dubbi sul potere dello Strawberry dress. «È molto diverso dal classico vestito, perché è qualcosa di stravagante ma sta benissimo anche con un paio di scarpe da ginnastica», registra la giornalista newyorkese Kristen Bateman. «Con la sua sovrapposizione in tulle rosa pastello, la profonda scollatura e le maniche leggermente a sbuffo, sembra qualcosa che Marie Antoinette indosserebbe se fosse un'influencer dei giorni nostri», chiosa Isabel Slone sul New York Times. Di pari passo alla gloria social, si moltiplicano le immagini che ritraggono celebrità di ogni ordine e grado con indosso il vestito fragola, poco importa poi che gli scatti non siano reali ma costruiti a colpi di Photoshop. Purché se ne parli val bene anche una versione totalmente digitale con cui vestire i personaggi del videogioco Animal Crossing.

IL MILLENNIAL PINK

Dall'America all'Italia, fa il punto sull'abito fragola Rossella Migliaccio, consulente d'immagine dell'Italian Image Institute. «Ha vinto l'instagrammabilità dice l'esperta - è un abito che si fa notare, si fa ricordare e fa guadagnare tanti like quando lo postiamo». Con molta probabilità, fa notare Migliaccio, tante donne lo acquistano pensando: «Dove mi posso fare una bella foto con questo vestito?». Un altro motivo del successo è legato al colore: «È dai tempi del millenial pink che il rosa è nel ranking dei colori a più alto tasso di gradimento su instagram», aggiunge l'esperta.

Su tutto sembra però aver avuto la meglio il desiderio di rinascita e di spensieratezza post quarantena: «È lezioso e così divertente che riesce a solleticare la voglia di leggerezza che avvertiamo tutti quest'estate - conclude Migliaccio - lo Strawberry dress diventerà ancora più famoso, per il semplice fatto di essere già famoso».

Silvia Cutuli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA