IL FENOMENOChiara Ferragni, fatti più in là. In prima fila alla sfilata per la Cruise 2019 di Dior a Chantilly c'era sì l'Insalata bionda (dal nome del suo sito), ma tra le influencer spiccava noonoouri, 68mila fan su Instagram e il nome composto di lettere minuscole perché è piccola. Piccina di statura (solo 1,50 m), ma una tipa tosta, malgrado gli occhioni languidi sempre perfettamente incorniciati da uno smokey. Alla sfilata, dov'era di casa visto che abita a Parigi, la sua «città del cuore», ha indossato prima un abito bianco con...