IL FATTOVENEZIA «L'Europa si spende per l'euro, per le banche, per i parametri economici, ma sembra continuare a balbettare in altri fondamentali ambiti. I diritti dei deboli non siano diritti deboli». Dopo che la Gran Bretagna ha respinto l'ultimo ricorso dei genitori contro il divieto di trasferire il bambino in Italia, monsignor Francesco Moraglia è intervenuto ieri sul caso del piccolo Alfie Evans, («figlio nostro e figlio del mondo», ha detto), rifilando una bordata a «un intero continente che purtroppo, ancora una volta, ci lascia...