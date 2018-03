CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il fallimento nella vita può insegnarci qualcosa di fondamentale? Sì: lo sostiene Joanne Rowling, autrice della straordinaria saga di Harry Potter con lo pseudonimo di J.K. Rowling. «Sette anni dopo la laurea, nessuno era più fallito di me: il mio matrimonio era imploso in tempi straordinariamente brevi, non avevo un lavoro, ero una madre sola ed ero povera quanto lo si può essere ai giorni nostri in Gran Bretagna pur conservando un tetto sopra la testa». Così racconta nel suo discorso per la cerimonia di laurea alla prestigiosa...