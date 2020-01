Il dramma dell'addio una bugia a fin di bene

Tratto da una bugia vera: è questo l'insolito avvertimento che apre il film. Se è una bugia ha a che fare col falso e ben poco col vero; tuttavia, a volte una vera bugia è nascondere la verità a fini di bene. Quel che bisogna nascondere è che l'anziana cinese nonna paterna, Nai Nai, ha una malattia che presto la condannerà. Per la nipote Billi, nativa di Changchung ma da sempre newyorkese, perché non dire la verità? Se nella cultura cinese il detto dice che non è la malattia ad uccidere ma il dolore che si prova a sapere, per la razionale Billi, ormai occidentalizzata, è un dovere far sapere. L'opera seconda di Lulu Wang, cinese di nascita ma cresciuta a Miami, inscena un dilemma culturale che ha radici autobiografiche, ma tiene questa antinomia in sottofondo per concentrare l'attenzione su altri temi. Commedia dell'addio che evita i toni patetici ma non la commozione, non nasconde il dramma ma lo stempera con un pizzico di umorismo. L'equilibrio è raggiunto, ma resta sull'onda del cinema di carineria, del percorso narrativo che si adagia sulla convenzione e su idee, in fondo, già sfruttate. Si può vedere e non è, giuriamo, una bugia vera.

Giuseppe Ghigi

