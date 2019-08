CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DONO Costruttore che vai, eccellenza che trovi. Nell'elenco in realtà piuttosto scarno delle case automobilistiche disposte a mettere in piazza i propri punti di forza a vantagio del bene comune non si può dimenticare Toyota. Il colosso dell'auto made in Japan, pioniere della tecnologia ibrida alla quale si sono convertiti quasi tutti i concorrenti, ha deciso di concedere a titolo gratuito 23.740 brevetti di sua proprietà, alcuni dei quali ancora in attesa di omologazione, relativi all'elettrificazione delle autovetture, con...