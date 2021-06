Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DOLCECerto, non è facile parlare di panettone sotto la cappa di caldo che ci avvolge da dieci giorni e che, a quanto pare, non ha ancora dato il meglio di sé. Eppure, credeteci, vale la pena di provarlo, soprattutto se a proporlo è uno dei numerosi maestri pasticceri veneti che negli ultimi anni si sono imposti come fuoriclasse del settore. Perché il panettone estivo porta dentro di sé la frutta dell'estate, le spezie, è fresco e...