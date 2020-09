IL DOCU-FILM

«Noi uomini viviamo in branco. Se qualcuno di noi sente arrivare un pericolo deve avvertire gli altri come fanno gli animali». Per Greta Thunberg il pericolo per il branco umano è «la sesta estinzione di massa» ed è per questo che ha sentito la necessità di diventare una specie di «animale sentinella». Ma non si creda che I Am Greta, del documentarista Nathan Grossman, sia un film sull'icona mediatica e su quali strategie la quindicenne svedese abbia adottato per poter salire sul palco dei più importanti parlamenti mondiali. È principalmente il ritratto di una ragazzina che per tre anni si è chiusa in se stessa, non parlando con nessuno fino al giorno in cui decide di sedersi davanti al Parlamento svedese con un cartello che annuncia il suo sciopero per il clima. Il film la mostra nelle sue passioni, con gli animali, nel caparbio rapporto col padre, nei momenti di sconforto in cui sente il «peso di un'enorme responsabilità».

«I media mi hanno rappresentato come un'icona dice Greta in collegamento Zoom dalla sua scuola ma io sono solo una secchiona, studio tanto, sono timida e ho paura. Non sono speciale. Io ho voluto solo agire da ponte per richiamare gli adulti ad agire al più presto». Ed qui, mostrando il mondo dei politici, che Grossman costruisce l'antitesi: da un lato la semplicità di Greta, dall'altro adulti importanti che si accontentano di applaudirla, di ascoltarla con un tantino di sufficienza, di farsi un selfie sempre molto comodo elettoralmente, per poi dimenticare le sue parole, quando non attaccarla brutalmente.

«Certo, il film è la storia di un individuo, la mia storia dice dall'ufficio del preside ma non è un solo individuo che possa cambiare il mondo, siamo tutti noi a doverlo fare. E tantomeno dovrebbero essere dei bambini a porsi il problema. E adesso scusatemi, devo tornare in classe. Ho lezione.

Giuseppe Ghigi

