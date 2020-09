IL DOCU-FILM

Nel 1996, il libro di Daniel Goldhagen, I volonterosi carnefici di Hitler, scosse le coscienze dei tedeschi. Non era possibile che Hitler, Goebbels, Himmler, Goering avessero potuto fare tutto da soli e che, da sola, l'obbedienza agli ordini spiegasse la complicità attiva di un'intera nazione. Gran parte dei tedeschi diventò così colpevole dei crimini commessi dal regime nazionalsocialista. Peggio toccò ai giovani, educati a odiare gli ebrei, le persone con disfunzionalità, i non-ariani e a diventare conseguentemente delle obbedienti SS. Dal libro ora la parola tocca alle immagini. Final Account, il film dell'olandese Luke Holland recentemente scomparso, trasforma le pagine di Goldhagen in interviste a quelle persone che tra il 1938 e il 1945 diventarono i volonterosi carnefici del regime.

TESTIMONIANZE

Scovati i sopravvissuti e dopo averli convinti, non facilmente, a ricordare, il regista costruisce un mosaico di memorie che potrebbe lasciare stupefatti. Sono persone ordinarie, qualsiasi, il vicino per bene della porta accanto. Non sono pentite, giustificano i loro atti con l'obbedienza, la normalità, l'educazione ricevuta a scuola, il non sapere cosa stesse realmente accadendo. Eppure, come sostiene uno di loro, chi dice che non sapeva mente.

Holland non compie alcuna narrazione nel documentario, né predetermina un giudizio, ma alternando le facce incanutite dei testimoni alle algide immagini dei campi di concentramento ci obbliga a non giustificare né a rendere vittime i carnefici (alcuni dei quali guardie delle SS a Dachau o a Auschwitz). Dopo tanti film, e una miriade di libri, sulla Shoah, storia-memoria dei non-sopravvissuti, ora Final Account ci porta dall'altra parte: di chi è sopravvissuto ed è stato parte attiva a fianco, forse, di un'intera nazione. Nel finale del film il passato si lega al presente, quando uno dei testimoni incontra degli studenti a Wannsee, il luogo dove si decise la soluzione finale, ovvero lo sterminio degli ebrei. Uno dei giovani ribatte all'anziano ex SS, che la Germania e i tedeschi non dovrebbero vergognarsi del passato e anzi difendersi dagli stranieri che invadono il Paese. È uno studente normale, dalla faccia qualsiasi.

Giuseppe Ghigi

