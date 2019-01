CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il diverso peso elettorale dei due partiti al governo e la stessa distribuzione delle risorse, attivate con la manovra di bilancio, mettono in evidenza un fatto non nuovo, la spaccatura del Paese in due aree, il Centro Nord e il Mezzogiorno. Il primo produce gran parte del reddito nazionale, mentre il secondo esprime ancora una situazione di arretratezza. Se consideriamo il reddito pro-capite, che annulla la diversa popolazione residente nelle diverse aree, si constata che, secondo i dati Istat relativi al 2017, il differenziale negativo del...