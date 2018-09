CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISCO«Il nostro rapporto? Potrà solo peggiorare durante il tour», scherzano Shel Shapiro & Maurizio Vandelli, la strana coppia di eterni rivali (dai tempi dei The Rokes e dell'Equipe 84, di cui erano i rispettivi leader), oggi quasi amici, alla vigilia dell'uscita del loro primo disco insieme che è anche un progetto artistico di medio-lungo termine e porta in dote una serie di live. Con un titolo ombrello, Love and Peace, che è tutto un programma, a partire proprio dalle personalità, diverse e apparentemente incompatibili, dei...