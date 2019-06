Il direttore Papetti a Il giorno e la Storia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dalla strage di Ustica all'elezione di Cossiga alla Presidenza della Repubblica, dalla nascita di Zeno Colò alla morte di Michel Foucault, dal discorso berlinese di John Fitzgerald Kennedy alla vittoria dell'Argentina di Maradona ai Mondiali di Messico '86, all'adesione dell'Italia al piano Marshall. Sono le ricorrenze da domani al 30 giugno scelte da Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino (nella foto) ed editorialista della settimana per Il giorno e la Storia, il programma di Rai Cultura in onda tutti i giorni alle 00.00, e in replica...