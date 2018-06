Il destino di Grease segnato da un party

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOElton John, Andy Warhol, Grace Jones, Brooke Shields appena tredicenne. Sono solo alcuni degli ospiti che quarant'anni fa hanno brindato in anteprima all'uscita del film Grease durante il party organizzato nell'iconico Studio 54 a New York. Era il 13 giugno 1978. Il lungometraggio che racconta la storia di Danny Zuko, leader della banda dei Thunderbirds con un'immagine da duro da difendere, interpretato da John Travolta, e l'ingenua Sandy, impersonata da Olivia Newton-John, e dei loro amici, sarebbe arrivato nelle sale, in Usa e...