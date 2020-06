IL LIBRO

Settant'anni di conquiste agricole nel Delta del Po. Fra i diversi territori d'Italia interessati dalla rivoluzionaria riforma agraria postbellica legata al Governo De Gasperi, che il 1950 e il 1964 rivoluzionò l'arcaica e dominatrice forma del latifondo, vi è infatti l'area del Delta del Po, in particolare la zona di Rovigo. Certo, l'accelerazione del trasferimento di proprietà, un atto di civiltà capace di mettere fine (o perlomeno mitigare) privilegi anacronistici e ingiustizie, non è esente dalla necessità di evitare conflitti sociali in una Italia già dilaniata e impoverita. All'interessante argomento è dedicato il saggio La terra restituita ai contadini (Laurana Editore, pp. 336, euro 19,00), sottotitolo La più grande redistribuzione di ricchezza mai avvenuta in Italia del giornalista siciliano Nunzio Primavera, esperto di temi sindacali, economici e agroalimentari, e fin dagli anni Settanta attivo in Coldiretti.

LA RIFORMA

Proprio con l'appoggio della maggior associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, al tempo presieduta da Paolo Bonomi, vide la luce la riforma che compie giusto settant'anni, e che il governo De Gasperi portò a compimento con i ministri dell'Agricoltura Antonio Segni e Amintore Fanfani. Tornando alla suddetta area rodigina, dalla cosiddetta legge stralcio ereditò un difficile lascito: l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano che, dovendo gestire ben 260 mila ettari di territorio dal non facile utilizzo, fu costretta a diffuse e complesse opere di bonifica.

«I mezzadri, i contadini e i braccianti che abitano queste terre spiega Nunzio Primavera - all'epoca sono tra i più poveri d'Italia e la riforma rappresenta il primo concreto intervento economico e sociale per sconfiggere la miseria». Le conseguenze, ovviamente, comportano come corollario pure un «moderno, imponente, intelligente e lungimirante programma di bonifica», nonché di acquisizione di nuova terra. Ma non solo, il tutto si completa con l'insediamento di nuovi istituti scolastici, strutture ambulatoriali, industrie volte alla trasformazione dei prodotti agricoli, e quindi in nuova occupazione, nonché in terziario e infrastrutture, sistema viario in primis. Ovviamente, il progetto portò a regole chiare e certezze nel possesso della terra e nei rapporti, su cui vigevano ancora forme di ampia anarchia medievale: forme di sottomissione ben tradotte sul grande schermo da un maestro come Ermanno Olmi nel capolavoro L'albero degli zoccoli. In Italia furono trasferiti a oltre un milione tra contadini, mezzadri, braccianti e affittuari circa 3,6 milioni di ettari incolti o mal coltivati. La pietra tombale sul latifondo era stata posta, contraltare la nascita di un nuovo soggetto economico e imprenditoriale: il coltivatore diretto. «La cui presenza nella società italiana e sui mercati - conclude Primavera - è oggi sempre più forte e imprescindibile, grazie alla grande operazione di democrazia economica in linea con la cultura riformista che, fin dalla sua fondazione, ispira la Coldiretti». Al cui attuale segretario generale, Vincenzo Gesmundo, è affidata la prefazione del volume.

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

