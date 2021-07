Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DECRETOVENEZIA Il vincolo sul Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca, che a Roma si chiamano vie urbane d'acqua anziché canali marittimi, diventa sinonimo di blocco della crocieristica, almeno per quest'anno. E quindi necessità di ristori, per un totale di 35 milioni di euro per quest'anno, 20 per il prossimo, per un comparto che viene praticamente annullato.Perchè dall'agosto non potranno più transitare davanti a Palazzo...