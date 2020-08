Il decreto Agosto ha istituito una Nuova Agenzia per Venezia e la sua Laguna, con un colpo di spugna che ha cancellato per sempre il Consorzio Venezia nuova, dopo oltre 40 anni di vita e le note peripezie giudiziarie per il Mose. È certamente un taglio netto con il passato, anche se il Governo non ha ancora reso noto l'organigramma e L'Agenda scadenze, e lo farà nelle prossime settimane. Non è un caso che il Presidente del consiglio Giuseppe Conte abbia scelto la struttura Agenzia, lui da giurista conosce bene le potenzialità di questa nuova forma di amministrazione pubblica. Vediamo rapidamente di cosa si tratta. È un ente pubblico, ma può essere misto pubblico-privato, che nasce nella filosofia amministrativistica come ente non eletto, nominato da chi invece è stato eletto, una sorta di ente di secondo grado, purtuttavia soggetto al controllo della Corte dei Conti data la natura del capitale, i finanziamenti, i bilanci. La sua principale caratteristica è l'agilità, la rapidità delle decisioni, perché il Mercato non aspetta e bisogna garantire l'interesse pubblico. Le sue decisioni non richiedono una particolare formalizzazione provvedimentale burocratizzata, provengono da una autorità che garantisce ampio poteri, che dovendo quella di Venezia gestire il Mose ha necessità di un decisore unico che decide in tempo reale se e quando schiacciare il bottone per alzare le paratie contro l'acqua alta. Nel mondo la figura Agenzia è molto utilizzata, perché ha contenuti tecnici e di esecuzione, dipende dalla politica nella misura in cui le grandi scelte di indirizzo vengono adottate appunto dagli organi elettivi, Governo, Consigli Regionali, Provinciali e Comunali . Ha una forte connotazione specialistica, perché si occupa di un solo problema, e quindi non richiede molto personale ma esperti riconducibili all'area della tecnica e del diritto, capaci di dare soluzione ai vari problemi che si presentano nella attività dell'Agenzia. È il braccio operativo della politica, che opera con una autonomia controllata, che ha grandi responsabilità dovendo garantire sempre il miglior risultato. È una figura di cui si cominciò a parlare in Italia al tempo delle riforme della PA dell'ultimo decennio del secolo scorso, frutto della elaborazione dei grandi maestri del diritto amministrativo, Nigro, Giannini, Benvenuti, poi poco utilizzata fino ad oggi che pare la nuova forma di amministrazione pubblica per molti problemi tutti caratterizzati da un complicato profilo tecnico. Pare di capire, almeno per quella di Venezia, che si adotterà una soluzione morbida, riutilizzando enti storici come il Magistrato accanto a nuovi soggetti. Così assisteremo a una fase di transizione dal vecchio al nuovo, sperando di superare cosi la difficile congiuntura economica che potrebbe anche diventare istituzionale.

