IL DECENNALEUn'aria di Rivoluzione soffia sulle sponde del Benaco per i dieci anni di Fish&Chef, l'evento enogastronomico ormai diventato tradizione, sulle sponde del Garda, la cui scelta semantica, per questa nuova edizione, trova radice in tutto quello che negli anni Elvira Trimeloni e Leandro Luppi, gli ideatori del format, hanno costruito aprendo le porte del futuro,in quello che alla fine è diventato un progetto di narrazione del territorio, dove il pesce di lago e i prodotti gardesani vengono interpretati in chiave gourmet dai migliori...