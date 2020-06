IL DEBUTTO

ROMA Il futuro per gli astrologi è una congiunzione astrale, per Honda invece è una congiunzione grammaticale, la più semplice di tutte. La Honda e è la prima vera auto elettrica del costruttore giapponese e deve evidentemente il suo breve nome alla propria natura di auto alimentata a batteria, ma è anche l'espressione di un minimalismo che è visibile sin dal primo sguardo rendendo la nuova nata un oggetto di design e non solo un'automobile. Una semplicità quasi ostentata, che è un invito a guardare oltre e a ciò che la nuova e custodisce in termini di tecnologia e di visione.

Lo stile era stato già anticipato dalla EV Concept presentata per la prima volta nel 2017 e cita direttamente le N360 e N600 apparse alla fine degli anni '60, quando la Honda decise che essere diventata nel 1964 il più grande costruttore di moto del mondo nel giro di soli 15 anni non le bastava. E pensare che tutto era partito dalle fasce elastiche per i pistoni delle Toyota.

LEADER DEI MOTORI

Nel 1937 fu il primo business del fondatore, Shoichiro Honda che, con i soldi guadagnati, dapprima pensò ad un piccolo motore 50 cc da applicare alle biciclette e nel 1949 fondò a Tokyo un gigante che oggi costruisce ogni anno 32 milioni di motori, piazzati tra 5,3 milioni di automobili, 20 milioni di moto e altri oggetti di varia natura: dai generatori e decespugliatori fino ai jet.

La lettera e per una Honda ci sta bene proprio per questo: se pensate di sapere tutto quello che fa, dovete mettere in conto molto altro. In questo e in altro c'è il fascino visibile ed invisibile della nuova giapponese che nasce su una nuova piattaforma specifica per auto elettriche, è lunga solo 3,89 metri e si fa bastare un'autonomia di circa 200 chilometri.

VERA CITYCAR

Dunque una cittadina per scelta, ma con una tecnologia che neppure le ammiraglie possono sfoggiare. La Honda e è la prima auto al mondo che ha di serie tutti i retrovisori sostituiti da telecamere.

Per guardare indietro solo schermi, e lo stesso dicasi per tutta l'interfaccia uomo-macchina: uno da 8,8 per la strumentazione e due da 12,3 centrali per il sistema infotelematico a intelligenza artificiale che si aggiorna over-the-air.

VEDERE UN FILM

Quest'ultimi possono agire in solitudine o farlo come gemelli siamesi per offrire un grado di connettività più vicino a quello di un device a comando vocale che ad un'automobile. Volendo, con questa bella distesa di pixel ci si può vedere un film o collegarla ad una consolle di gioco.

Niente di più facile visto che ci sono un ottimo impianto audio, la presa HDMI e quella da 230 volt. Dunque, dovendo magari attendere mentre l'auto si ricarica, perché non ammazzare piacevolmente il tempo, da soli o in compagnia? Del resto l'ambiente è davvero raffinato: sedili in tessuto e rivestimenti in nero lucido e laminato di legno avvicinano l'abitacolo della Honda e più al salottino di casa che ad un mezzo semovente.

MANIGLIE A SCOMPARSA

Ma i tecnologismi non si fermano qui: le portiere, con i cristalli senza cornice come le coupé, hanno le maniglie a scomparsa e si sbloccano con 5 cellulari. Si aprono quasi ad angolo retto e il pavimento non ha bordi con il brancardo.

L'abitabilità è per 4, il bagagliaio no: 171 litri che arrivano al massimo a 861 abbattendo l'intero schienale. Anche la dotazione di sicurezza è quanto di meglio Honda possa offrire con la guida assistita di livello 2 e la frenata autonoma che interviene anche quando i rischi arrivano dal traffico trasversale.

Il sistema di parcheggio è completamente automatico, dunque basta premere un pulsante e lasciar fare a lei. La Honda e non ha però dimenticato di essere un'automobile anzi i piaceri migliori li offre grazie alla sua agilità straordinaria: un vero kart, ma gentile con le buche e pronto a fare inversioni in un fazzoletto.

SPINTA POSTERIORE

Il motore posteriore può avere una potenza di 100 kW o 113 kW, assicura accelerazioni decise (0-100 km/h in meno di 9 s.) e, volendo, si può sfruttare il freno motore per recuperare più energia e guidare con il solo pedale dell'acceleratore.

La batteria ha una capacità di 35,5 kWh e si ricarica fino a 50 kW in corrente continua mentre a casa il pieno si fa in 4 ore con una wallbox da 7,3 kW. La Honda e ha dunque tutti gli elementi per chi ama l'innovazione unita al design, un vero concentrato di tecnologia e piacere che parte da 35.500 euro.

Non è un prezzo per chi acquista le cose solo in saldo, ma è l'oggetto perfetto per i malati di tecnofilia, quella strana sindrome che colpisce chi potendo è pronto a spendere cifre consistente per pezzi di tecnologia come la Honda e.

Nicola Desiderio

