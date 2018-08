CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DEBUTTOMiss Italia compie 79 anni ma per la prima volta vedrà gareggiare ragazze che non hanno conosciuto il 900. È la Generazione Z, quella di chi è nato dalla seconda metà degli anni Novanta fino al 2010. E siccome il concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani è aperto solo alle ragazze maggiorenni, quest'anno ci sono concorrenti nate nel 2000. Per le quali il secolo scorso è roba da libri di storia.È una delle curiosità del concorso che a giorni entrerà nel vivo a Jesolo, dove sono attese per le semifinali ben 180 ragazze,...