IL DEBUTTO

Cupra Formentor, anima spagnola e tecnologia tedesca. Il Suv coupè è il primo modello indipendente del nuovo marchio dell'azienda Seat (vale l'1% del Pil del Paese ed il 3% dell'export), l'ultimo nato all'interno del gruppo Volkswagen: incarna lo spirito catalano e l'efficienza germanica. Voluto da Luca de Meo quando guidava la casa iberica, il brand è diretto dall'italiano Antonino Labate. Con la Formentor, Cupra fondata nel 2018 e presentata come evoluzione della scuderia Cup Racing apre una fase nuova, carica di attese e ambizioni anche in ambito sportivo con gli impegni nelle rassegne Extrem E ed eTcr.

Sia il modello sia il marchio sono intraprendenti: il Suv è fra le sette finaliste del più prestigioso premio automobilistico europeo, il Car of the Year 2021, che verrà assegnato l'1 marzo.

La vettura è approdata in Italia con una Launch Edition in livrea Petrol Blue da 310 cavalli (400 Nm di coppia), quelli del turbo benzina da 2.0 litri, la declinazione Veloz, una delle due disponibili. Adesso è già a listino anche come plug-in. Ossia una variante che abbina le prestazioni (245 cavalli, 250 Nm e 210 km/h di velocità massima) all'efficienza (1,5 litri di consumo nei primi 100 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp). Cupra è un marchio che punta ad offrire contenuti alto di gamma a prezzi più accessibili, cioè fra 31.250 e 46.250 euro.

Formentor è l'ambasciatrice di questo messaggio, che deve arrivare forte e chiaro, anche perché già entro l'anno debutterà un'auto completamente elettrica, anch'essa indipendente, la compatta el-Born. La Tavascan, il suv a zero emissioni, potrebbe arrivare nel 2022.

MADE IN CATALOGNA

Disegnata e fabbricata a Martorell, a due passi da Barcellona, la Formentor esibisce le insegne ramate del marchio riprese tre volte anche sul volante. Oltre al grande logo centrale, ci sono i due laterali con i quali si comandano accensione e modalità di guida. Le linee sono cariche di personalità, un po' come l'impostazione su strada dell'auto, che nella Launch Edition è decisamente brillante.

L'offerta contempla non soltanto motorizzazioni a benzina (1.5 litri da 150 cavalli, 2.0 litri da 190, 245 e, appunto, 310), ma anche a gasolio (2.0 litri da 150 cavalli) e plug-in (Tsi da 1.4 litri elettrificato da 204 e 245 cavalli). La Formentor ha il differenziale elettronico e si può avere sia a due ruote motrici sia a trazione integrale sia con il cambio manuale a sei marce sia con la trasmissione automatica a doppia frizione Dsg a 7 rapporti.

NOME AVVENTUROSO

Così come le linee, lo stesso nome ha qualcosa di avventuroso perché è legato ad uno spettacolare promontorio dell'isola di Maiorca, Cap Formentor, dove il costruttore ha anche immaginato la collocazione del proprio universo parallelo, cioè lo showroom virtuale.

In Italia quelli reali saranno 53 entro la fine dell'anno e testimoniano l'interesse della rete di vendita per il nuovo brand. Sviluppato sulla piattaforma Mqb del gruppo, il Suv misura 4,45 metri di lunghezza e offre un abitacolo spazioso e funzionale. A parte la visibilità posteriore non esaltata dal profilo, la Formentor garantisce una buona panoramica sulla strada.

La Launch Edition monta un impianto frenante italiano, naturalmente griffato Brembo, e ha uno spunto da 0 a 100 inferiore ai 5 secondi. Entrambi si lasciano apprezzare soprattutto quando si spinge lungo i tornanti, come quelli della corsa automobilistica Trento-Bondone. Cupra ha previsto diverse modalità di guida: i diversi assetti non modificano solo la risposta di alcune funzioni, ma anche del sound. L'aspirazione premium è testimoniata dalla dotazione di serie che include non solo i cerchi in lega da 18 Silver, il cruscotto digitale da 10,25 e il sistema di intrattenimento e nevigazione con schermo tattile da 10, ma anche i fari Full Led con illuminazione coast to coast e funzioni come l'Adaptive Cruise Control, il riconoscimento della stanchezza, il Lane assist, il Front Assist con frenata di emergenza e rilevamento di pedoni e ciclisti, 7 airbag e molto altro ancora.

Cupra punta molto sul mercato italiano e la Formentor (la cui Launch Edition era andata esaurita in pochi giorni già lo scorso luglio) è un modello dal design e dagli equipaggiamenti che dovrebbero piacere agli automobilisti del Belpaese.

Con la el-Born attesa dopo l'estate offrirà una interessante alternativa elettrica. Con la batteria più importante, da 82 kWh, è accreditata di una percorrenza fino a 500 chilometri, ma anche di oltre 200 cavalli di potenza e di un'accelerazione di 2,9 secondi per raggiungere i 50 orari. In lunghezza dovrebbe raggiungere i 425 centimetri.

Mattia Eccheli

