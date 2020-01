Dopo I nostri ragazzi Ivano De Matteo torna a scrutare il cuore nero delle famiglie allargando l'orizzonte a una piccola comunità veneta - siamo a Bassano - dentro la quale si intrecciano le vite di un gruppo di personaggi, ognuno col proprio (in)sospettabile lato oscuro: il poliziotto napoletano ambiguo e corrotto, il prete fin troppo amato dalle parrocchiane, il medico prezzolato e la coppia benestante, Giorgio (un Giallini inascoltabile) e Diletta (Cescon), lei infelice e insicura, lui sciupafemmine approfittatore delle ricchezze di famiglia. E poi la figlia adolescente arrabbiata (la trevigiana Monica Billiani), la nonna avara e antipatica (la divertente Erika Blanc) e infine una famiglia di immigrati rumeni: la cameriera (buona) della nonna acida, suo fratello che traffica in affari loschi e il figlio Adrian diviso tra l'onesta della mamma e la rabbia verso i ricchi che non pagano il giusto. Un grazioso Nordest popolato di anime amorali portatrici di un peccato capitale con cui ciascuno convive in perfetta armonia, in una provincia gretta e pettegola che guarda a Signori e signore di Germi senza possederne però la velenosa ironia. Dopo un primo tempo diurno che presenta i personaggi per cenni, il film entra nella cupa villetta dove improvvisamente si consuma il dramma notturno: rumori furtivi in casa, forse un ladro?, dal nulla spunta un'arma che finisce nelle mani della persona più fragile che guardacaso ha pure buona mira, e bam, una persona finisce a terra. Attorno al ferito che agonizza, De Matteo riunisce un po' forzatamente, tutti i personaggi della storia, ognuno alle prese con il proprio atavico terrore di perdere tutto. Ma è qui che la sceneggiatura comincia a perdere la bussola, tra azioni poco plausibili e dialoghi poco sinceri che sembrano voler solo dimostrare una tesi iniziale: nessuno si sente davvero colpevole. De Matteo sorregge il thriller con atmosfere dark (grazie anche alla bella fotografia di Maurizio Calvesi), ma i personaggi restano imprigionati nelle loro maschere mondimensionali incapaci di svelare davvero il cuore nero di un Nord cattivo, impaurito e tracotante.

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA