LA RICERCASono rimasti silenti per secoli. Austeri e un po' misteriosi. Custodi di quel mondo a parte dove, nel silenzio e nella preghiera, trascorrevano la loro esistenza le suore di clausura. Certo, hanno avuto un'enorme importanza per le città in cui sono ubicati, cresciute attorno a essi. Ma nonostante questo ruolo di fulcro urbano, la loro rilevanza è stata colta solo in parte. Anzi, a volte sono stati dimenticati, in certi casi...