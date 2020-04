IL RACCONTO

All'esterno le pareti sono impreziosite da lastroni di pietra bugnata, gli interni sono riccamente decorati con marmi, affreschi e pregevoli lampadari, mentre i finestroni sono realizzati con vetro di Murano. Non siamo di fronte ad uno dei palazzi veneziani che si affacciano sul Canal Grande, ma in una delle storiche centrali elettriche del Fadalto di Vittorio Veneto che da più di un secolo producono megawatt di energia elettrica. Gli impianti del sistema Piave-Santa Croce furono progettati agli inizi del Novecento dalla Sade (Società Adriatica di Elettricità), adottando uno stile Liberty raffinato. Oggi funzionano altre centrali più moderne gestite dall'Enel, ma le vecchie strutture mantengono inalterato il loro fascino, rappresentando l'ambiente ideale per concerti e manifestazioni culturali, veri e propri musei di archeologia industriale più che semplici centrali.

IL SISTEMA IDROELETTRICO

La Val Lapisina è da sempre una via privilegiata di comunicazione tra il trevigiano ed il bellunese. E in passato lo è stata anche per l'idrografia. Migliaia di anni fa, infatti, questo vallone era attraversato dal ghiacciaio del Piave. Con il suo ritiro, i fianchi della valle franarono a più riprese e il Piave, trovando la via sbarrata, fu costretto a defluire verso Feltre. Una frana di grandi proporzioni si sviluppò sul versante del Cansiglio, altre masse scesero più a sud, a Nove e a Forcal. Questi smottamenti hanno imposto alla valle l'attuale morfologia che ha comportato la formazione del Lago Morto e degli altri bacini minori disposti su livelli altimetrici crescenti a partire da sud. Un ambiente ideale per la Sade, che realizzò il sistema PiaveSanta Croce agli inizi del Novecento. Le acque vengono convogliate dal Piave allo sbarramento di Soverzene attraverso un canale artificiale collegato al Lago di Santa Croce, per poi alimentare la centrale di Fadalto realizzata in caverna ed entrata in esercizio nel 1972 in sostituzione delle precedenti centrali del 1914 e del 1933, oggi smantellate. Le acque di scarico dal Fadalto confluiscono nel successivo Lago Morto che a sua volta muove l'impianto di Nove. Infine, il Lago del Restello, creato artificialmente mediante la costruzione di una diga, alimenta la più piccola delle centrali, quella di San Floriano, le cui acque di scarico confluiscono prima nel Lago di Negrisiola e successivamente attraversano la Costa di Serravalle in galleria. A valle una parte delle acque, attraverso la centrale di Castelletto, viene restituita al Piave mediante il canale Castelletto-Nervesa, mentre quella residua confluisce nel Livenza attraverso le centrali di Caneva e Livenza.

LAGHI & GALLERIE

Una valle che presenta caratteristiche uniche, quindi e per questo all'inizio del Novecento prese il via il progetto di utilizzo idroelettrico sfruttando il salto di quota tra il lago di Santa Croce e quello di Negrisiola per mezzo di una rete di gallerie. «Le condotte di derivazione sono quasi tutte scavate entro il fianco occidentale dalla valle, nelle rocce calcaree del Mesozoico, a garanzia di maggiore stabilità rispetto allo scavo nei materiali di frana», spiega il geologo Gino Lucchetta. «Solo la galleria dell'impianto del 1915 tra il Lago Morto e la centrale di Nove sul Lago del Restello attraversa per circa 2 km la frana di Nove, ma venne abbandonata già negli anni Venti con la creazione della nuova galleria di quasi 3,5 km, entro il fianco destro della valle».

LE TURBINE RIVA

Alcuni vecchi impianti presentano un'architettura pregevole. Il più caratteristico di tutti è quello di Nove, che in realtà è composto da tre generazioni di centrali, una risalente al 1914 di cui rimane solo l'edificio, uno più recente del 1971 posto in caverna e un altro di epoca intermedia costruito dalla Sade tra il 1921 ed il 1924 e reso operativo nel 1925. Quest'ultimo, ancora oggi funzionante come riserva, è composto da un edificio di aspetto monumentale grazie al notevole impiego di bugnato similmente alla centrale di Fadalto. Gli interni, dove sono alloggiate tre splendide turbine Riva d'epoca, sono decorati con marmi, affreschi, pavimenti in mosaico e lampadari in ferro battuto, mentre le grandi finestre della sala comandi sono impreziosite da vetri di Murano. Un ambiente ricco di charme, conferito non solo dai macchinari esposti, ma anche dall'impatto estetico complessivo.

TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ

Grazie al fascino del sito, la centrale di Nove ha ospitato nel corso degli anni concerti ed altri eventi aperti al pubblico, come ad esempio una mostra sulla Grande Guerra, un'esposizione di auto d'epoca, concerti di musica jazz, iniziative generalmente ricomprese nel programma Centrali Aperte che si poneva come obiettivo la conoscenza e la consapevolezza sull'energia elettrica e le modalità della sua generazione. Fu un'iniziativa che raccolse ampio consenso del pubblico e contribuì ad aprire la strada verso una nuova modalità di promozione del patrimonio naturalistico e paesaggistico delle aree in cui sono presenti gli impianti attraverso il sostegno a forme di turismo sostenibile, a partire dallo sviluppo della mobilità elettrica e dalla creazione di appuntamenti in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche dei cambiamenti climatici. E un progetto pilota partito lo scorso anno è quello che riguarda la centrale di Entracque in provincia di Cuneo.

Giovanni Carraro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA